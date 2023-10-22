«Тоттенхэм» — «Фулхэм». Сказка Постекоглу продолжается

Проведённое с Пушкашем время не прошло даром. Австралийский специалист многому научился у легенды «Реала».

23 октября состоится матч 9-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Фулхэм». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.52. Успех «дачников» оценён в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Фулхэм» 23 октября 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Фулхэм» (23.10.2023)

Продолжает набирать обороты 32-й розыгрыш АПЛ. 23 октября состоится встреча, которая закроет программу 9-го тура. На стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в лондонском дерби померяются силами «Тоттенхэм» и «Фулхэм». Начало игры — в 22:00 мск. Главный арбитр — Энтони Тейлор.

«Шпоры» не перестают удивлять. Они находятся на четвёртом месте в таблице АПЛ, но конкуренты уже провели свои встречи 9-го тура. У «Арсенала» и «Ман Сити» всего на одно очко больше, но это легко поправимо. Вряд ли кто-то ожидал такого расклада в преддверии сезона.

Несмотря то что летом лучший бомбардир команды Гарри Кейн перебрался в состав мюнхенской «Баварии», в восьми матчах в чемпионате Англии лилово-белые не потерпели ни одного поражения. Ничьих при этом всего две — с «Арсеналом» (2:2) и «Ливерпулем» (2:2).

Всё благодаря уникальному подходу нового главного тренера Ангелоса Постекоглу. Специалист улучшил атмосферу в раздевалке и ментально вывел «шпор» на новый уровень. Он сделал тренировки менее длительными, зато более продуктивными и менее энергозатратными.

Также очень благоприятно отразилось на «Тоттенхэме» приобретение Джеймса Мэддисона. В восьми встречах в составе шпор полузащитник отметился пятью результативными передачами и двумя забитыми мячами. По итогам августа он был признан лучшим игроком АПЛ.

У «Фулхэма» дела идут не так здорово, как у «Тоттенхэма». Он располагается лишь на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ. В восьми встречах «дачники» победили только «Лутон Таун» (1:0), «Эвертон» (1:0) и «Шеффилд» (3:1). Вничью они сыграли с «Арсеналом» (2:2) и «Кристал Пэлас» (0:0).

Победы ни о чём не говорят, ведь обыгранные «Фулхэмом» соперники располагаются в самом низу турнирной таблицы. Также стоит отметить, что в игре с «канонирами» подопечные Марку Силвы зацепились за ничью далеко не без удачи. «Арсенал» с большим перевесом выиграл по всем статистическим параметрам. Только чудом он не забил больше.

Уступил «Фулхэм» сначала «Брентфорду» (0:3), а затем «Манчестер Сити» (1:5) и «Челси» (0:2). Бросается в глаза, что «дачники» много пропустили. Суммарно в восьми встречах они пропустили 13 мячей. Если бы не Бернд Лено, было бы ещё хуже. За этот период времени голкипер совершил целых 30 сейвов.

Ещё с середины прошлого сезона у «Фулхэма» проглядывается спад. Не в последнюю очередь это связано с тем, что соперники адаптировались к стратегии Марку Силвы. Летняя трансферная кампания ничем не помогла. Напротив, после ухода Александра Митровича в «Аль-Хиляль» стало хуже.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, видится П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.00. Пять из восьми последних очных встреч в чемпионате Англии закончились именно так. Примечательно, что лишь в одной из них «дачникам» удалось зацепиться за ничью.

В том, что встреча получится результативной, не возникает никаких сомнений. В восьми матчах в АПЛ лилово-белые забили 18 мячей. Пропустили тоже немало — восемь. Всё дело во взглядах Постекоглу, которыми он некогда проникся, будучи шофёром легенды мадридского «Реала» Ференца Пушкаша.

В недавнем интервью Ангелос поделился воспоминаниями о проведённом с Пушкашем времени. Он рассказал, что у Ференца был просто потрясающий взгляд на жизнь. По словам австралийца, легендарный футболист преподал ему хороший урок — если добиваешься великих результатов, но остаёшься скромным, люди лучше относятся к тебе, чем если начинаешь говорить о своих личных достижениях.

Постекоглу подчеркнул, что, будучи наставником, Ференц хотел, чтобы его команды забивали голы – это всё, что его интересовало. Если подопечные знаменитого венгра выигрывали 5:4, он был счастливее, чем в случае победы со счётом 1:0. Судя по всему, Ангелос перенял эту часть мировоззрения Пушкаша.

Прогноз и ставки на матч 9-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Фулхэм» 23 октября 2023 года

В текущем тонусе «Фулхэму» вряд ли удастся навязать борьбу раздухарившемуся «Тоттенхэму». В этом сезоне во встречах с лидерами «дачники» много пропускают и без шансов проигрывают. Нынешние лилово-белые очень сильны. Под чутким руководством Постекоглу они начали активно прогрессировать, побеждать всех без разбору и забивать много голов. История очных встреч свидетельствует в пользу их результативной победы. Думается, сыграет данная ставка и в этот раз.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.