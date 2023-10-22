«Локомотив» — СКА. Ротенберг пожалеет, что отпустил Мичкова

Петербуржцы плохо реализовывают свои моменты, и от этого страдают результаты. А ведь клуб лишился таких классных исполнителей — зачем?

23 октября состоится матч КХЛ «Локомотив» – СКА. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 2.20. Шансы петербуржцев оценили в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — СКА 23 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Локомотив» – СКА не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.80. На победу ярославцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.67. Ставки на победу в матче петербуржцев идут за 2.20.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА (23.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный сезон КХЛ набрал полный ход, но если одни команды уже чувствуют себя комфортно, то других продолжает штормить. 23 октября 2023 года на «Арена-2000-Локомотив» пройдёт встреча между «Локомотивом» и СКА. Начало игры запланировано на 19:00 мск. Дела у Ротенберга не заладились.

У «Локомотива», напротив, всё хорошо. Команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидера всего на одно очко. Из 21 матча железнодорожникам удалось выиграть 14. Ярославцы забивают сравнительно мало – 56 голов, но надёжны в обороне, пропустив всего 39 шайб. Меньше на Западе только у СКА – 38.

Последнее время «Локомотив» хандрит и проиграл три встречи кряду. Клуб сначала уступил «Авангарду» (1:4), а затем потерпел поражения в играх с ЦСКА (0:3) и «Витязем» (1:2). Сразу бросается в глаза тот факт, что железнодорожники очень мало забрасывали – не более одной шайбы за этот отрезок.

Дома ситуация совсем другая. В Ярославле подопечные Игоря Никитина выиграли три последних матча. Причём обыграли они сильных соперников: «Металлург» (4:1), «Автомобилист» (3:1) и «Торпедо» (1:0). Есть шанс, что, когда железнодорожники вернутся на свою арену, их результаты вновь пойдут в гору.

СКА же продолжает разочаровывать своих болельщиков нестабильными результатами. Команда находится на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своём активе всего лишь 20 очков. Отставание от лидирующего «Спартака» солидное – 10 очков. Всего за 19 встреч текущего сезона петербуржцы выиграли 10 раз.

Армейцы с Невы настолько слабо действуют в атаке, что забили всего 50 голов. Меньше только у находящихся на самом дне таблицы Запада «Куньлуня» и «Витязя». Правда, и пропустили петербуржцы мало – всего 38 шайб.

За последние шесть встреч СКА одержал четыре победы. Он обыграл в армейском дерби ЦСКА (3:2), «Куньлунь» (6:2), «Динамо» Минск (3:2) и «Адмирал» (5:0). Стоит отметить, что обыгрывали петербуржцы клубы, которые либо находятся в плохом состоянии, либо считались заведомыми аутсайдерами. Уступили за это время подопечные Ротенберга как раз «Локомотиву» (2:3), а также «Нефтехимику» (0:2).

Последнее поражение нижнекамцам стало сенсационным. Ротенберг похвалил команду соперника, особенно вратаря «волков» Филиппа Долганова. Также наставник СКА высказался об изменениях в звеньях в третьем периоде. По его словам, это была попытка взвинтить темп, что-то изменить. Жаль, но ничего не получилось. Реализация подвела петербуржцев. Может быть, не стоило отпускать Яшкина, Гусева и Мичкова?

В последней личной встрече этого сезона «Локомотив» обыграл СКА со счётом 3:2. Команда завладела комфортным преимуществом в две шайбы, после чего взяла игру под контроль. Петербуржцы были очень напористыми, но им не хватало реализации моментов. С того момента изменений произошло немного. Вдобавок ко всему железнодорожники выигрывали у армейцев с Невы последние пять очных матчей. Рекомендуем ставку на победу «Локо» за 2.20.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — СКА 23 октября 2023 года

В первую очередь СКА страдает из-за плохой реализации. Это было заметно особенно по последнему матчу, который петербуржцы сенсационно проиграли «Нефтехимику» всухую со счётом 0:2. В свою очередь, «Локомотив» отлично выступает при поддержке своих болельщиков и выглядит фаворитом. К тому же команде из верхней части таблицы нельзя проигрывать настолько часто. Серию из трёх поражений пора прервать победой в игре со СКА.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.20.