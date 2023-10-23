«Ак Барс» — «Авангард». У Радулова боевой настрой

Александр набрал ход, а матчи с омичами всегда для казанцев особенные. Ждём много голов!

24 октября состоится матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало – в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 1.80. Шансы омичей оценили в 3.64. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 24 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Ак Барс» — «Авангард» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.17. Ставки на победу казанцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.49. Поставить на то, что выиграют омичи, можно за коэффициент 2.62 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» (24.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 октября 2023, вторник. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Набрал ход регулярный сезон КХЛ. 24 октября 2023 года «Ак Барс» сыграет с «Авангардом» на стадионе «Татнефть-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск. «Ястребы» в Казани завершат выездную серию из четырёх матчей. С каким настроением вернутся в Омск Михаил Кравец и его подопечные?

Назвать хорошими результаты трёх последних встреч «Авангарда» никак нельзя. «Ястребы» уступили «Витязю» (2:5) и «Ладе» (3:5), но победили «Металлург» (4:3 ОТ). В матче с магнитогорцами Михаил Кравец пошёл на риск в овертайме и оказался совершенно прав.

Игра с «Металлургом» напоминала качели — команды решили порадовать болельщиков ярким атакующим хоккеем и не экономили на льду силы. Дважды по ходу встречи отыгрывались «ястребы», но и сами они упустили победу в третьем периоде, позволив защитнику «лис» Валерию Орехову сравнять счёт.

В овертайме Кравец снял голкипера и выпустил полевого игрока. «Ястребы» классно разыграли комбинацию, которую точным броском завершил Рид Буше. Главный тренер в послематчевом интервью похвалил команду за дисциплину на льду и характер. Отдельно наставник омичей отметил молодёжь — по его мнению, её вклад в победу оказался весомым.

Заслужил похвалу Кравца и Сергей Бойков. Перешедший в межсезонье из московского «Динамо» защитник забросил первую шайбу за омичей. Лучший бомбардир «ястребов» в текущем сезоне — Владимир Ткачёв. За 20 матчей он забросил семь шайб и сделал 16 результативных передач. Форвард проводит второй сезон в составе «Авангарда» после неудачной попытки закрепиться в НХЛ.

«Авангард» крайне нестабилен в текущем сезоне. Омичи пока не могут одержать больше трёх побед подряд. Есть претензии к действиям обороны и часто наблюдается потеря концентрации. Весьма вероятно, тренерский штаб «ястребов» постарается вывести клуб на пик формы к плей-офф, а также избежать травм лидеров.

После 20 встреч текущего сезона «Авангард» располагается на шестой строчке в таблице Восточной конференции, набрав 24 очка. Стоит отметить неудачное выступление подопечных Михаила Кравца на выезде — только восемь очков они набрали в 10 встречах. Как им играть с набравшим хороший ход «Ак Барсом»?

Недавняя игра «барсов» с армейцами завершилась победой подопечных Зинэтулы Билялетдинова со счётом 4:1 дома. Своё веское слово сказали лидеры казанцев: Александр Радулов и Дмитрий Яшкин забросили по шайбе, а Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов записали в актив по две результативные передачи.

Победа позволила «Ак Барсу» сохранить второе место в таблице Восточной конференции и сократить до двух очков отставание от «Металлурга». Отметим, что у «лис» на три матча больше. Шипачёв и Радулов будут представлять наибольшую угрозу для обороны «Авангарда», поскольку набрали хорошую форму. Вадим — лучший бомбардир команды. Он записал в актив 22 очка в текущем сезоне.

5 октября «Ак Барс» и «Авангард» провели очный матч в Казани. Напомним, подопечные Билялетдинова победили в овертайме — 5:4 ОТ. В последних играх «барсы» и «ястребы» создают и реализуют много опасных моментов. Весьма вероятно, что повторится сценарий недавней встречи. Вот и поставим на тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.27 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 24 октября 2023 года

Команды хорошо изучили тактические схемы и приёмы друг друга. Вряд ли тренерский штаб «Авангарда» будет строить игру от обороны, поскольку на проблемы в защите «ястребов» указали хоккеисты «Витязя» и «Лады», забросившие им по пять шайб. Весьма вероятно, что находящиеся в отличном игровом тонусе Шипачёв, Радулов и Ткачёв вновь устроят шоу на льду. Ставки на тотал больше 5.5 шайбы принимают в «Фонбет» за 2.27, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.27.

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