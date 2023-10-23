«Галатасарай» — «Бавария». Кейн проверит, так ли хорош Икарди

24 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Бавария». Начало – в 19:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.46. Успех стамбульцев оценивается в 6.30. На ничью дают коэффициент 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Бавария» 24 октября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Галатасарай» — «Бавария» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Бавария» (24.10.2023)

Игра 3-го тура Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Бавария» пройдёт 24 октября на стадионе «Рамс Парк». Стартовый свисток раздастся в 19:45 мск. Над головой Томаса Тухеля сгущаются тучи. Его высказываниями на пресс-конференциях и поведением многие недовольны. Неужели снова у мюнхенцев будет громкая отставка?

Инсайдеры сообщают, что футболисты раздражены манерой поведения наставника, который редко общается с ними. Среди претензий к Тухелю они выделяют отсутствие внятного объяснения тактической роли в схеме и прогресса.

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс и вовсе рассказал журналистам, что клуб поспешил с увольнением Юлиана Нагельсмана. Томас Тухель постоянно жалуется на дефицит исполнителей, хотя состав «красных» вполне соответствует статусу суперклуба. Кроме того, в межсезонье состоялись переходы Конрада Лаймера, Рафаэла Геррейру, Гарри Кейна и Ким Мин Джэ.

Вполне вероятно, что ситуацию в команде сможет урегулировать лидер и капитан Мануэль Нойер. В «Баварии» сообщили, что голкипер готов играть, но главный тренер осадил стремящегося на поле игрока. Весьма вероятно, что во встрече с «Галатасараем» вратарь участия не примет.

«Бавария» в групповом этапе Лиги чемпионов победила «Манчестер Юнайтед» (4:3) и «Копенгаген» (2:1). Тухель широко применял в этих встречах ротацию состава, поскольку на скамейке запасных у мюнхенцев находятся сильные футболисты и им нужна практика.

В высокой результативности «красных» велика заслуга Гарри Кейна. Англичанин забил восемь мячей в Бундеслиге и один в Лиге чемпионов. Кроме того, у нападающего в активе пять ассистов с учётом всех соревнований.

Если об атаке голова у Тухеля не болит, то оборона «Баварии» явно не в порядке. Четыре мяча пропустили «красные» за два матча в текущей Лиге чемпионов. «Галатасарай» в нападении умеет создавать и реализовывать опасные моменты, поэтому у защиты немецкого клуба будет много работы.

«Львы» в межсезонье подписали сильных игроков, поэтому уверенное выступление команды в текущем сезоне не вызывает удивления. Главное приобретение — аргентинец Мауро Икарди. Нападающий забил в текущем сезоне 13 мячей, один из которых принёс историческую победу над «Манчестер Юнайтед» (3:2) на «Олд Траффорд».

Подопечные Окана Бурука продемонстрировали волевые качества, дважды отыгравшись по ходу встречи. Стамбульцы были креативны в позиционном нападении и умело проводили быстрые контратаки.

При наличии в составах команд таких признанных снайперов, как Гарри Кейн и Мауро Икарди, мы вправе ожидать от встречи «Галатасарая» и «Баварии» высокой результативности. Тренеры придерживаются атакующих тактических схем, поэтому весьма вероятно, что голами отметятся футболисты каждого из клубов. Поэтому рассмотрим ставку на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.82.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Бавария» 24 октября 2023 года

С учётом всех соревнований «Галатасарай» не проигрывал в текущем сезоне. Главный тренер турецкого клуба проделал отличную работу и сумел подобрать для Мауро Икарди оптимальную роль в тактической схеме. Лидер атак «львов» на пике формы и будет напрягать защиту «Баварии» весь матч. А присутствие в составе Гарри Кейна в большинстве случаев гарантирует «красным» минимум один забитый мяч. Вот и поставим на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.82.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.82.