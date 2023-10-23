«Ланс» — ПСВ. Гус Тиль и Люк де Йонг поднимут градус

24 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ланс» – ПСВ. Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу кроваво-золотых можно с коэффициентом 2.40. Шансы «крестьян» оценили в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ланс» — ПСВ 24 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Ланс» – ПСВ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют кроваво-золотые, сыграет коэффициент 1.20. Гол «крестьян» доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Ланс» — ПСВ (24.10.2023)

Пришло время вернуться к самому интересному турниру в Европе – Лиге чемпионов. В матче 3-го тура группового этапа «Ланс» на стадионе «Боллар-Делелис» будет принимать ПСВ. Начало игры запланировано на 22:00 мск. Чего ожидать от игры таких соперников?

Кроваво-золотые ворвались в Лигу 1 в сезоне-2020/2021, а в минувшем розыгрыше навязали борьбу за медали самому «ПСЖ». Команда заняла второе место, отстав от парижан всего на одно очко. Всё было хорошо, но новый сезон «Ланс» начал очень плохо, не зная вкуса побед на протяжении шести матчей с учётом всех соревнований.

Франк Эз сделал выводы, внёс свой вклад в команду, и результаты вскоре изменились. Сейчас кроваво-золотые ведут серию без поражений длиной в шесть встреч. За это время они победили в матчах с «Тулузой» (2:1) и «Страсбургом» (1:0) в Лиге 1, а также обыграли лондонский «Арсенал» со счётом 2:1 в Лиге чемпионов. Вничью «Ланс» сыграл с «Лиллем» (1:1) и «Гавром» (0:0) в чемпионате Франции, а также с «Севильей» (1:1) в ЛЧ.

Заострим внимание на тех матчах, которые закончились с голами от обеих сторон. В каждой из таких встреч кроваво-золотые пропускали первыми, но затем отыгрывались, либо побеждая, либо сводя результат вничью. Видимо, после пропущенного гола они получают второе дыхание и идут с новыми силами.

ПСВ со старта сезона выиграл Суперкубок страны, а затем успешно прошёл квалификацию на Лигу чемпионов. Сначала «крестьяне» обыграли «Штурм» (3:1 и 4:1), затем прошли «Рейнджерс» (2:2 и 5:1) и вышли в финальную часть турнира.

В чемпионате Нидерландов подопечные Петера Боша занимают первое место, записав в актив 27 очков после девяти туров. ПСВ выиграл все матчи этого сезона в Эредивизии с общей разницей 30:3 – великолепно! Люк де Йонг будто переживает вторую молодость и забил семь мячей, сделав пять ассистов. Также хороши Ноа Ланг и Гус Тиль, у которых на счету по четыре гола в чемпионате страны.

Правда, Ноа Ланг получил травму и не сможет принять участия в 3-м туре ЛЧ. Групповой этап турнира начался для ПСВ плохо – с разгромного поражения в игре с «Арсеналом» (0:4). Затем «крестьяне» сыграли вничью с «Севильей» (2:2). Если оборонительных качеств хватает красно-белым в Эредивизии, то при встрече с сильными представителями других европейских лиг возникают большие проблемы.

Для сравнения – в девяти встречах чемпионата Нидерландов ПСВ пропустил три гола, а за две игры в Лиге чемпионов — шесть. «Ланс» тому же «Арсеналу» забил два гола и одержал победу. Мы считаем, что матч получится результативным, но воспользуемся статистикой, которая зачастую не врёт. Если ждём голы от обеих сторон, то, как и в четырёх из шести случаях с кроваво-золотыми, первым забьёт соперник. На то, что ПСВ забьёт первый гол, ставки принимают с коэффициентом 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Ланс» — ПСВ 24 октября 2023 года

ПСВ необходимо добывать первую победу в Лиге чемпионов, если клуб хочет претендовать на выход в плей-офф. «Крестьяне» предпочитают открытый и результативный футбол. Как бы они ни пытались играть надёжно в защите под руководством Петера Боша, но качества в обороне не хватает во встречах Лиги чемпионов. Кроваво-золотые умеют цепляться за результат и выбирать нужный момент для того, чтобы забить свой гол. Вот только четыре из шести последних матчей они пропускали первыми, а потом отыгрывались. Поэтому рекомендуем поставить на то, что первый гол забьёт ПСВ за 2.05.

Ставка: первый гол забьёт ПСВ за 2.05.