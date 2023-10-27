Наши в Европе: ещё один шанс для Захаряна?

Еврокубки на этой неделе остались позади — время национальных чемпионатов. Рассказываем, чего ждать от россиян, которые выступают в топ-5 европейских первенств, на этих выходных.

Далер Кузяев. «Метц» — «Гавр». 29 октября, 17:00 мск

«Гавр» в минувшем туре сумел сыграть вничью с «Лансом» — явный успех для скромного клуба. После девяти туров команда идёт на 11-й позиции, набрав 10 очков. Ну а Далер Кузяев — железный футболист стартового состава.

В предстоящем туре «Гавр» едет в гости к «Метцу». Соперник из категории аутсайдеров, то есть конкурент в борьбе за выживание. «Метц» играет просто, но достаточно эффективно: ставит автобус и уповает на быстрые выбегания в контратаки, причём выбегать там есть кому. В прошлом туре помучиться пришлось «Монако», «Метц» забил с центра поля. И если бы не дубль Александра Головина, ещё неизвестно, чем бы всё завершилось.

Букмекеры считают хозяев фаворитами, на их победу можно поставить за 2.55. Шансы «Гавра» немногим ниже — 2.95. Ничью оценили в 3.35. Гол Далера Кузяева — в 10.00. Вряд ли нас ждёт много забитых мячей в этом поединке, а голы — это всё-таки не главная задача россиянина. Но чем чёрт не шутит?!

Александр Головин. «Лилль» — «Монако». 29 октября, 17:00

Александр Головин в прошлом туре сделал дубль и помог «Монако» сохранить лидерство. Наш полузащитник проводит отличный сезон. Ну а «Монако» спокойно готовится к очередному туру. Команде явно помогает отсутствие еврокубков: недельный цикл есть недельный цикл.

Должно это помочь монегаскам и в ближайшем туре, ведь они играют на выезде с «Лиллем», который оставил много сил и эмоций в матче Лиги Европы со «Слованом». При этом «доги» идут на четвёртой позиции, отставая на пять очков от «Монако». Интересно, что букмекеры ведут фаворитом «Лилль», поставить на победу хозяев можно за 2.32. А шансы лидера оценили коэффициентом 2.95. На ничью предложили 3.80. Что до Александра Головина, его гол оценивают в 4.00. Будем надеяться, россиянин сможет продлить голевую серию. Место Головина в составе сомнению не подлежит.

Арсен Захарян. «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад». 29 октября, 18:15

За прошедшую неделю в футбольной жизни Арсена Захаряна произошли два важных события. Сначала россиянин впервые вышел в стартовом составе «Реала Сосьедад» в игре с «Мальоркой», а затем дебютировал в Лиге чемпионов, выйдя на поле во втором тайме матча с «Бенфикой». В обоих встречах Арсен старался, но проявить себя не смог. В итоге в игре с «Мальоркой» его заменили в перерыве.

Да, пока Захарян выглядит не так ярко, но он постепенно получает игровое время. Адаптация идёт, и, надеемся, совсем скоро россиянин будет приносить пользу «Реалу Сосьедад». Возможно, это случится уже в матче с «Райо Вальекано»? Вполне можно ждать выход Арсена в стартовом составе: ротацию после Лиги чемпионов никто не отменял. «Райо» на старте выглядит неплохо и идёт седьмым после 10 туров. Но, конечно, баски — фавориты. На их победу предложили коэффициент 2.47, в то время как шансы хозяев оценили котировкой 3.20. Ничья идёт за 3.25. На гол Захаряна можно поставить за 5.40. Ждём выхода на поле и результативных действий от Арсена!

Алексей Миранчук. «Эмполи» — «Аталанта». 30 октября, 20:30

Кажется, Алексей Миранчук совсем выпал из планов Джанпьеро Гасперини. Россиянин всё чаще просиживает матчи на скамейке, всё реже получая даже 10-15 минут игрового времени. Вот и в игре Лиги Европы со «Штурмом» Алексей на поле не появился.

В ближайшем туре Серии А «Аталанта» сыграет с одним из аутсайдеров — «Эмполи» — на выезде. По оценке аналитиков, бергамаски — явные фавориты. На их победу дают 1.72, в то время как на хозяев можно поставить за 5.00. На ничью предложили коэффициент 4.00.

Интересно, что на гол Миранчука дают довольно низкий коэффициент 3.65. Соперник подходящий, но Алексею получить бы хоть полчаса на поле. Может быть, в рамках ротации состава?

Продолжаем следить за россиянами в европейских клубах и желаем им удачных матчей!