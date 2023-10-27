«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед». Артете даже не придётся напрягаться

28 октября состоится матч 10-го тура АПЛ «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.12. Шансы «клинков» оценили в 23.0. Ставки на ничью принимаются за 10.0.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» 28 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют «канониры», сыграет коэффициент 1.01. Гол «клинков» доступен с коэффициентом 2.25. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» (28.10.2023)

В субботу «Арсенал» может возглавить турнирную таблицу АПЛ, если победит «Шеффилд Юнайтед» на «Эмирейтс – Эшбертон Гроув», и результаты в других матчах пойдут в его пользу.

«Канониры» занимают третье место в турнирной таблице и отстают от лидирующего «Тоттенхэма» на два очка.

Команда Микеля Артеты в минувшем туре АПЛ на «Стэмфорд Бридж» сыграла вничью в лондонском дерби с «Челси» со счётом 2:2. Поэтому болельщики возлагают большие надежды на победу в домашнем матче с «Шеффилд Юнайтед».

После девяти игр «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице. «Клинки» — одна из двух команд АПЛ, не имеющих побед в этом сезоне. Другим клубом, не сумевшим одержать ни одной победы в чемпионате Англии, является «Борнмут».

У «клинков» всего одно 1 из 27 возможных, и они находятся в четырёх очках от зоны безопасности. Хотя это и не кажется большим отрывом, но если «Шеффилд Юнайтед» не начнёт побеждать, то в скором времени окажется слишком далеко позади, чтобы спасти сезон.

Последний раз «Арсенал» и «Шеффилд Юнайтед» играли в сезоне-2020/2021. Тогда «канониры» выиграли два матча с «клинками» подряд с общим счётом 5:1.

Перед субботней встречей лондонцы находятся в отличной форме. Они набрали 14 очков из 18 возможных, забив 13 голов и пропустив пять. Ни одна команда не пропустила меньше голов, чем «Арсенал», в последних шести матчах Премьер-лиги.

Артета намерен сохранить в основном составе вратаря Давида Райю, хотя болельщики призывают Аарона Рамсдейла вернуться на ворота. Нападающий Габриэл Жезус может вернуться в основной состав после травмы бедра. В то же время Юрриен Тимбер и Томас Парти остаются вне заявки из-за травм.

«Шеффилд Юнайтед» проиграл пять последних матчей в АПЛ. В этих пяти встречах он забил всего три гола, а пропустил 17 мячей.

В составе «клинков» после травмы лодыжки будет отсутствовать Крис Башам. Анель Ахмедходжич выбыл из состава из-за повреждения бедра. Также игру в составе «Шеффилд Юнайтед» пропустят Рис Норрингтон-Дэвис, Том Дэвис, Макс Лоу, Джон Иган и Дэниел Джеббисон.

«Арсенал» в последних матчах сыграл вничью с «Челси» (2:2) и выиграл у испанской «Севильи» со счётом 2:1 в Лиге чемпионов. Усталость может сыграть свою роль в субботней встрече, но у «Шеффилд Юнайтед» огромное количество травм, а также намного хуже результаты. Предлагаем ставку на то, что «канониры» выиграют оба тайма за 1.87.

Ставка: «Арсенал» выиграет оба тайма за 1.87.