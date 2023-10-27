«Зенит» — «Ахмат». Сергей Семак включил форсаж

Чемпион РПЛ разобрался с дерзкими «Крыльями Советов» и бросился в погоню за Ивичем.

28 октября состоится матч 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.38. Успех грозненцев оценивается в 7.60. На ничью дают коэффициент 4.85.

Коэффициенты букмекеров на матч 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» 28 октября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Зенит» — «Ахмат» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» (28.10.2023)

Игра 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» начнётся 28 октября на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск. Победив в минувшем матче «Крылья Советов» со счётом 3:1, подопечные Сергея Семака воспользовались осечкой «Краснодара» в Калининграде и сократили дистанцию до лидера. Петербуржцев отделяют от «быков» пять очков.

В послематчевом интервью Семак похвалил своих подопечных. Он рассказал, что в первом тайме на поле была равная игра. В перерыве тренерский штаб внёс в тактическую схему некоторые изменения, и команда получила больше пространства для создания опасных моментов. Напомним, победу петербуржцам принесли голы Вендела и Андрея Мостового. Бразилец провёл отличный матч и записал в актив дубль.

Быстро летит время — для Вендела матч с «Крыльями Советов» стал 100-м за «Зенит». В интервью СМИ бразилец рассказал, что рад войти в историю клуба. Он предельно мотивирован и пообещал ещё упорнее работать на тренировках и приносить победы сине-бело-голубым.

Удивительно, но в текущем сезоне «Зенит» лучше выступает на выезде, чем на домашней арене. В Санкт-Петербурге футболисты записали в актив всего девять очков в пяти матчах РПЛ. Они победили «Факел» (2:0), «Урал» (4:0) и «Крылья Советов» (3:1), а уступили московским «Динамо» (2:3) и «Локомотиву» (1:2).

Судя по всему, Сергей Семак максимально полезно провёл паузу на встречи сборных. В действиях футболистов «Зенита» стало заметно меньше ошибок, особенно при позиционной обороне. В то же время петербуржцы продемонстрировали умение создавать и реализовывать опасные моменты.

Тренерский штаб «Ахмата» наверняка тщательно изучит игру «Зенита» с «Крыльями Советов», чтобы найти варианты для защиты ворот от быстрых атак петербуржцев. Хотя у футболистов из Грозного наметился кризис — пять матчей без побед в РПЛ.

Мирослав Ромащенко старается изменить отвратительно складывающуюся ситуацию в чемпионате России. Проблемы в командной игре «Ахмата» уже привели к уходу Сергея Ташуева. Неужели будет вторая отставка в сезоне? Пока подобной информации нет, но руководство грозненцев часто принимает импульсивные решения.

Перед выездом в Санкт-Петербург «Ахмат» находится на 12-м месте, балансируя на границе зоны переходных матчей. Главная проблема грозненцев заключается в низкой результативности. Всего 12 забитых мячей в текущем сезоне РПЛ — подопечные Мирослава Ромащенко идут строго по графику «один гол за игру». С таким подходом будет сложно исправить ситуацию, поэтому назрели перемены.

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников рассказал в интервью, что изменилось в игре грозненской команды с приходом на пост главного тренера Мирослава Ромащенко. Наставник тщательно разбирает действия соперников и внедряет агрессивный футбол с постоянным прессингом, отметил хавбек.

Долго адаптируются к принципам игры Ромащенко футболисты «Ахмата». Прессинговать команду Семака им будет сложно, поскольку сине-бело-голубые лучшие в РПЛ по контролю мяча. Учитывая явный прогресс петербуржцев в последней встрече с «Крыльями Советов», рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5) за коэффициент 2.08.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Ахмат» 28 октября 2023 года

Вендел набрал оптимальную форму и является лидером полузащиты сине-бело-голубых. Он не только умело создаёт опасные моменты, но и мастерски их реализует. Да и в целом петербуржцы продемонстрировали в минувшем матче предельную концентрацию и мотивацию. Судя по всему, Сергей Семак возвращается в гонку за чемпионство. Предлагаем поставить на победу «Зенита» с форой (-1.5) за 2.08.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.08.