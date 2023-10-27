«Крылья Советов» — «Оренбург». Осинькин придёт в себя, а Деограсия — нет

28 октября состоится матч 13-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург». Начало игры — в 16:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.02. Шансы оренбуржцев оценили в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург» 28 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Крылья Советов» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют самарцы, сыграет коэффициент 1.16. Гол оренбуржцев доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Оренбург» (28.10.2023)

Незаметно пришло время уже для 13-го тура РПЛ. 28 октября 2023 года в одном из матчей «Крылья Советов» на «Солидарность Арене» будут принимать «Оренбург». Начало игры запланировано на 16:30 мск.

Самарцы проводят впечатляющий сезон, занимая третье место в турнирной таблице. Команда записала в актив 21 очко после 12 матчей, отставая от лидера на семь очков. Подопечные Осинькина играют в очень результативный футбол. Они уже забили 26 голов – больше остальных клубов. Жаль, что и пропускают они немало – 17 мячей.

Сильнее всего «Крылья Советов» выступают на домашнем стадионе. Из шести матчей в РПЛ на своём поле самарцы выиграли пять, а один завершили вничью. Суммарно ими было забито за это время 19 голов при шести пропущенных. Получается так, что в гостях подопечные Осинькина забили всего семь мячей.

Основной упор команды из Самары был сделан на РПЛ, потому что в Кубке России дела идут очень плохо. «Крылья Советов» проиграли четыре матча, а выиграли только один. Да и то у «Балтики» со счётом 2:1. По непонятным причинам в последнее время наметился спад формы у линии атаки Осинькина.

Самарцы уступили в трёх последних встречах, при этом забили всего один гол, а пропустили восемь. За этот отрезок они потерпели поражения в играх с «Ахматом» (0:3) в Кубке России и с «Пари НН» (0:2) и «Зенитом» (1:3) в РПЛ. Стоит отметить, что два матча в чемпионате России были гостевыми. Возможно, вернувшись домой, «Крылья Советов» вновь покажут свой лучший футбол.

«Оренбург» так и не смог включиться в новый сезон после того, как из команды ушёл Марцел Личка. Его преемник Иржи Ярошик не справился и после провальных результатов был уволен. Теперь клубом руководит Давид Деограсия. Испанец с ходу произвёл приятное впечатление своей работой, но его подопечные продолжают оставаться на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Как только Деограсия стал главным тренером «Оренбурга», началась удачная полоса. Сначала «горожане» сыграли вничью с ЦСКА (1:1), а затем выиграли шесть матчей, проиграв всего три. Обыграть удалось в Кубке России «Факел» (1:0 и 1:0 пен) и «Сочи» (2:1), а в РПЛ клуб победил тот же «Сочи» (3:0), «Локомотив» (2:0) и «Зенит» (3:1). Между этими хорошими результатами было поражение в игре с «Пари НН» (1:3).

Небольшой спад произошёл в последних матчах. «Оренбург» проиграл две встречи подряд, причём не самым сильным соперникам. Сначала уступил «Балтике» со счётом 0:1, а затем «Факелу» — 1:2. Существует вероятность, что подопечные Деограсии плохо настраиваются на такие команды, а вот к лидерам готовятся по максимуму.

Оба клуба проиграли последние встречи, но преимущество на стороне хозяев. «Крылья Советов» будут выступать дома, где их ещё никто не обыгрывал в РПЛ в этом сезоне. В таком случае Деограсия рискует продлить серию поражений до трёх матчей. К этому есть все предпосылки. Мы рекомендуем поставить на то, что выиграют самарцы, за коэффициент 2.02.

Прогноз и ставки на матч «Крылья Советов» — «Оренбург» 28 октября 2023 года

«Крылья Советов» превосходно играют на своём стадионе, о чём свидетельствуют пять побед и одна ничья в шести матчах. После трёх поражений подряд Осинькин сделает выводы и мотивирует своих подопечных, которые внезапно практически перестали забивать, хотя продолжают оставаться самой результативной командой РПЛ. В свою очередь, у «Оренбурга» прослеживается спад, о чём говорят поражения от слабых соперников. Каким бы ни был настрой у подопечных Деограсии, этот матч им не выиграть.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.02.