«Динамо» — «Урал». Личка на шаг впереди Гончаренко

29 октября состоится матч 13-го тура РПЛ «Динамо» — «Урал». Начало игры — в 16:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.68. Шансы екатеринбуржцев оценили в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Урал» 29 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Динамо» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.14. Гол екатеринбуржцев доступен с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч чемпионата России «Динамо» — «Урал» (29.10.2023)

29 октября заканчивается 13-й тур РПЛ. На этот день запланировано три матча. В одном из них московское «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена» будет принимать «Урал». Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск.

Бело-голубые начали этот сезон во главе с новым тренером. В команду был приглашён Марцел Личка. На старте этого розыгрыша чемпионата России «Динамо» впечатляло результатами, особенно во время мощной победной серии, в которой даже удалось обыграть «Зенит» (3:2) и ЦСКА (2:1).

Правда, затем показатели резко ухудшились, и в последних 10 матчах во всех соревнованиях бело-голубые выиграли только у «Спартака» (3:0) в Кубке России и у «Ростова» (2:1) в РПЛ. Причём игра для красно-белых уже не имела никакой важности. Очень часто московский клуб играет вничью – пять раз за это время.

Если в 7 из этих 10 встреч «Динамо» постоянно пропускало, испытывая проблемы с обороной, что является одной из главных слабостей футбола Лички, то последние три матча клуб завершал всухую. В число этих результатов входит та самая победа в игре со «Спартаком» (3:0), а также две нулевые ничьих – с «Факелом» и «Локомотивом»,

Бело-голубые не забивают на протяжении двух встреч, и это пугает. Особенно если учесть приверженность Марцела Лички к очень атакующему футболу и мощный состав команды. Пугает состояние Тюкавина, на которого наставник и болельщики возлагали такие большие надежды. Они не оправдываются, потому что Константин не забивает с 6 августа – это очень плохой показатель. В итоге он стал получать меньше игрового времени.

Марцел высказался, что недоволен тем, что в последних пяти играх РПЛ у «Динамо» четыре ничейных результата и одно поражение. Чех заявил, что такой результат его не устраивает и он будет продолжать работать над исправлением ошибок вместе с командой. Также появилась информация, что Паршивлюк уже приступил к тренировкам, а вот Даниил Фомин, вероятнее всего, участия в матче не примет из-за травмы.

«Урал» находится в похожей ситуации и занимает девятое место в турнирной таблице, отставая от «Динамо» всего на два очка. Точно так же подопечные Гончаренко радовали на старте нового сезона, одерживали серию побед, во время которой обыграли даже «Спартак» (3:2) в РПЛ. В какой-то момент закончились силы или последовал спад.

«Оранжевые» выиграли только 2 из 10 последних матчей, но оба в Кубке России. Что ещё хуже, одна из побед была одержана в серии пенальти – в игре с «Локомотивом». Другую подопечные Гончаренко добыли в матче с «Рубином», находящимся в ещё более тяжёлой ситуации. Также было пять поражений – во встречах с «Зенитом» (0:4), «Ахматом» (0:1), «Краснодаром» (0:2), «Сочи» (1:4) в РПЛ, а в Кубке России «шмели» уступили «Рубину» (1:2).

К слову, в последних четырёх матчах в РПЛ «Урал» пропустил 10 мячей, а забил пять. Как будет решать такую проблему в короткий срок главный тренер команды – загадка. Хуже всего то, что «Сочи», победив «оранжевых» в последней встрече, прервал на них свою шестиматчевую серию поражений. Бывший футболист Владимир Быстров назвал результат позором для подопечных Гончаренко. Он подметил, что, даже проигрывая, екатеринбуржцы не бежали за реваншем.

Не меньше был удивлён и Павел Погребняк, но он отметил, что тренер не даст расслабиться футболистам, устроит разбор полётов и наверняка исправит недочёты. Такого действительно быть не должно — проигрывать кризисному клубу, да ещё и дома. Однако президент «Урала» заверил, что у Гончаренко очень большой кредит доверия. Он даже отметил, что, даже если команда проиграет ещё несколько матчей, ничего не изменится.

Проваливающийся в обороне «Урал» — это отличная цель для «Динамо», у которого наметились проблемы с результативностью. Интересная ситуация, когда одной команде необходимо начать забивать, а другой — перестать пропускать. Всё-таки многое указывает на то, что беды екатеринбургского клуба не решить за несколько дней, а вот у Лички прогресс уже заметен. Рекомендуем ставку на победу «Динамо» и тотал больше 1.5 мяча за 2.08.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» — «Урал» 29 октября 2023 года

Разгромное поражение дома в матче с кризисным «Сочи» со счётом 1:4 не пройдёт бесследно. Футболисты наверняка горят желанием смыть этот позор, но так быстро не получится. Тем более играть предстоит с «Динамо», которое тоже решает свои задачи и выберет правильный настрой. Поэтому от бело-голубых не стоит ждать потери концентрации. Мы всё же считаем, что для подопечных Лички игра со слабым в защите «Уралом» — это шанс решить свои недоработки в атаке. Поставим на победу «Динамо» и тотал больше 1.5 мяча за 2.08.

Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 1.5 мяча за 2.08.