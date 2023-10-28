«Наполи» — «Милан». Хвича Кварацхелия не всемогущий

Без Осимхена и Политано будет тяжело. У «россонери» преимущество.

29 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех миланцев оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Милан» 29 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Милан» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Милан» (29.10.2023)

В Серии А на 29 октября запланированы четыре встречи 10-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе померяются силами «Наполи» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

В последних четырёх матчах в чемпионате Италии «Наполи» уступил только «Фиорентине» (1:3). Также он победил «Удинезе» (4:1), «Лечче» (4:0) и «Верону» (3:1). Кроме того, во встрече последнего тура группового этапа Лиги чемпионов «партенопейцы» на выезде обыграли «Унион» (1:0).

Далеко не в последнюю очередь улучшение результативности и показателей неаполитанцев связано с тем, что прибавил Хвича Кварацхелия. В этих пяти играх бывший футболист «Рубина» записал на свой счёт три забитых мяча и столько же результативных передач.

Кроме того, Кварацхелия вошёл в вошёл в число лучших дриблёров Лиги чемпионов сезона-2023/2024 по итогам трёх туров групповой стадии турнира. На счету грузина 22 успешные обводки. Больше только у полузащитника ПСВ Ноа Ланга — 23.

Когда Хвича пребывает в хорошем тонусе, соперникам приходится несладко. В матче 7-го тура минувшего розыгрыша чемпионата Италии с «Миланом» (2:1) он сыграл ключевую роль в победе. К слову, та встреча во многом стала определяющей в гонке за скудетто.

Игра развивалась следующим образом: сначала грузин посадил на жёлтые карточки сразу двух ведущих защитников «россонери» — Давиде Калабрию и Симона Кьера, вынудив тем самым Стефано Пиоли прибегнуть к ротации. Затем Кварацхелия заработал пенальти, который успешно реализовал Маттео Политано.

Впрочем, в прошлом сезоне «Милан» был более уязвим, чем сейчас. Летом он неплохо усилил состав. Как итог, в девяти встречах в текущем розыгрыше чемпионата Италии «дьяволы» уступили только лидирующему «Интеру» (1:5) и «Ювентусу» (0:1). Во всех остальных матчах они одержали победы.

«Россонери» расположились на второй строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от «Интера» составляет всего одно очко. Впрочем, у «дьяволов» очень плохо идут дела в Лиге чемпионов. В трёх матчах они сыграли вничью с «Ньюкаслом» (0:0) и дортмундской «Боруссией» (0:0), а также с разгромным счётом уступили «ПСЖ» (0:3).

Отсутствие забитых мячей настораживает. В этом сезоне во встречах с сильными соперниками у подопечных Пиоли постоянно возникают проблемы с результативностью. Они создают сравнительно мало моментов, а также испытывают проблемы с реализацией.

В то же время так много мячей, как в матчах с «Интером» и «ПСЖ», миланцы пропускают редко. Во-первых, это потому, что Пиоли поставил команде очень качественную игру в обороне. Во-вторых, выручает Мик Меньян. Голкипер в этом сезоне принял участие в девяти матчах, в которых пропустил только 10 мячей.

Пять из семи последних очных встреч получились нерезультативными. В четырёх из них команды вообще забивали всего один гол на двоих. Нет поводов ждать большого количества забитых мячей и в этот раз. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.85.

Дело ещё в том, что «партенопейцы» ослаблены потерями нескольких лидеров — лучшего бомбардира команды Виктора Осимхена и входящего в топ-4 по системе «гол+пас» Маттео Политано. Вся надежда на Хвичу. Однако он всё же не всемогущий.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Милан» 29 октября 2023 года

На последнем отрезке сезона «Наполи» смотрелся здорово, но уже в игре с «Унионом», для которого поражение стало девятым подряд, наблюдались тревожные звонки. Потери важных игроков сильно ослабляют «партенопейцев». Благо для них, у «Милана» в этом сезоне регулярно возникают проблемы с сильными соперниками. Результативность «россонери» резко сходит на нет. Так что голевого праздника не ждём. История очных встреч только укрепляет уверенность в том, что сыграет «низ» по голам.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.85.