«Ливерпуль» — «Ноттингем». Юрген Клопп не сходит с дистанции

29 октября состоится матч 10-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Ноттингем». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.25. Шансы «лесников» оценили в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ноттингем» 29 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Ливерпуль» — «Ноттингем» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют «красные», сыграет коэффициент 1.05. Гол «лесников» доступен с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ноттингем» (29.10.2023)

29 октября в АПЛ состоятся пять матчей, в том числе встреча между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд», и хозяева поля начнут выходные на четвёртом месте с 20 очками, а гости находятся на 15-й строчке с 10 очками.

«Красные» подходят к этой встрече после домашнего матча с «Тулузой» в Лиге Европы, который закончился победой со счётом 5:1.

Для Юргена Клоппа турнир ЛЕ не является приоритетным, так как главной целью в этом сезоне остаётся борьба за титул чемпиона АПЛ.

В последней встрече чемпионата Англии, состоявшейся в минувшие выходные, «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» со счётом 2:0. Мерсисайдское дерби всегда наполнено драматизмом, и уже на 37-й минуте «ириски» получили удаление.

Правда, только на 75-й минуте «Ливерпуль» смог воспользоваться преимуществом и забил с пенальти. Второй гол был забит уже в добавленное время.

Статистика показывает, что «Ливерпуль» не знает поражений в 16 последних домашних играх АПЛ и побеждал с преимуществом в два и более мяча в каждом из последних четырёх матчей на «Энфилде».

«Ноттингем Форест» приезжает в гости после домашней ничьей с «Лутон Таун» (2:2). «Лесники» стремились набрать три очка, и казалось, что всё уже в их руках, но после 83-й минуты соперник забил дважды и сравнял цифры на табло. Ничья с «Лутон Таун» означает, что «Ноттингем Форест» не выиграл ни одного из последних пяти матчей.

Тем не менее победить «лесников» не так-то просто, и ведь в целом они не проигрывали пять из шести последних встреч. Четыре игры завершились вничью — с «Бёрнли» (1:1), «Лутон Таун» (2:2) и «Брентфордом» (1:1) дома, а с «Кристал Пэлас» (0:0) – на выезде. Победа была одержана в матче с «Челси» (1:0).

«Ноттингем Форест» трудно обыграть, но он с трудом побеждает и имеет плохую выездную статистику.

На «Энфилде» «Ливерпуль» находится в отличной форме и должен набрать очередные три очка на глазах у своих болельщиков, причём может это сделать всухую за 2.18.

Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 2.18.