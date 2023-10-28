«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад». У Захаряна всё идёт по плану

Россиянин уже выходит в матчах Лиги чемпионов. Это многое значит.

29 октября состоится матч 11-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад». Начало – в 18:15 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.40. Успех «пчёл» оценивается в 3.18. На ничью дают коэффициент 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 11-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад» 29 октября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад» (29.10.2023)

Игра 11-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад» начнётся 29 октября на стадионе «Кампо де Вальекас». Стартовый свисток раздастся в 18:15 мск. Весьма вероятно, что главный тренер бело-голубых Иманол Альгуасиль выпустит Арсена Захаряна на поле в стартовом составе, поскольку часто прибегает к ротации из-за насыщенного календаря.

Напомним, 24 октября «Реал Сосьедад» победил «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Бело-голубые выиграли на выезде со счётом 1:0, а российский полузащитник вышел на замену на 76-й минуте. Отметиться результативными действиями Арсен не успел, но отведённое ему время на поле провёл полезно и помог команде удержать победный счёт.

Журналист Джованни Батиста из Сан-Себастьяна в принципе положительно оценил дебют Захаряна в Лиге чемпионов. Он поддержал Арсена, который, по мнению представителя СМИ, продолжает акклиматизироваться в «Реале Сосьедад». На его позиции сейчас выступают сильные конкуренты, но у россиянина есть перспективы вырасти в большого игрока и стать лидером клуба.

Схожей точки зрения придерживается и Александр Мостовой, который в интервью отметил, что адаптация Захаряна в чемпионате Испании идёт нормально. Он верит, что бывший полузащитник «Динамо» сумеет реализовать свой талант, поскольку в клубе ему доверяют и подписали долгосрочный контракт. Главное, что 20-летний россиянин попал в хорошую команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

Бело-голубые в последних пяти матчах во всех соревнованиях победили «Атлетик» (3:0), «Зальцбург» (2:0), «Мальорку» (1:0) и «Бенфику» (1:0), а встречу с «Атлетико» проиграли со счётом 1:2. Отметим, что все победы подопечные Иманола Альгуасиля одержали всухую.

После 10 туров «Реал Сосьедад» записал в актив 18 очков и занимает пятую строчку таблицы Примеры. В хорошее выступление команды большой вклад сделал Такефуса Кубо. Японец является лучшим бомбардиром бело-голубых. Он забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

Всего на два очка меньше набрали за 10 матчей Примеры футболисты «Райо Вальекано». Подопечные Франсиско Родригеса придерживаются оборонительной тактической схемы. Забить «пчёлам» — довольно сложная задача. Они пропустили в текущем сезоне всего 13 мячей.

Но есть у «Райо Вальекано» и уязвимые места. Прежде всего — позиционная атака. Команда с огромным трудом создаёт и реализует опасные моменты. Лишь 12 мячей забили «пчёлы», а главная роль в нападении отведена 31-летнему Альваро Гарсии. Он записал в актив три гола и результативную передачу.

Несмотря на очевидные проблемы с созиданием в стадии атаки, «пчёлы» не проигрывали в Примере шесть последних встреч. Они победили «Лас-Пальмас» со счётом 1:0, а вничью завершились матчи с «Вильярреалом» (1:1), «Кадисом» (0:0), «Мальоркой» (2:2) и «Севильей» (2:2).

Иманол Альгуасиль после каждой игры Лиги чемпионов вынужден прибегать к ротации. Глубина состава у «Реала Сосьедад» не слишком большая, поэтому на игроков выпадает солидная нагрузка. При такой ситуации бело-голубым будет сложно одержать победу, поскольку «пчёлы» в обороне действуют надёжно. Предлагаем ставку на ничью за 3.20.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад» 29 октября 2023 года

«Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» держат на руках сильные козыри в виде крепкой обороны. В последних шести встречах забить бело-голубым сумели только футболисты мадридского «Атлетико». «Пчёлы» не могут похвастаться разнообразием в атаке, но защитить свои ворота им вполне по силам. Вот и поставим на ничью за 3.20.

Ставка: ничья за 3.20.