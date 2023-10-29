АЕК — ПАОК. Оздоев наделает ещё много шума в Греции

Недавно дубль Магомеда и гол через себя помогли обыграть «Атромитос». Отличится в этой игре?

30 октября состоится матч 9-го тура греческой Суперлиги АЕК — ПАОК. Начало игры — в 19:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Афин можно с коэффициентом 1.72. Шансы чёрно-белых оценили в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч АЕК — ПАОК 30 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч АЕК – ПАОК не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Греции АЕК — ПАОК (30.10.2023)

Сезон греческой Суперлиги в самом разгаре. 30 октября продолжится 9-й тур чемпионата страны. В одном из матчей АЕК на стадионе «ОПАП Арена» будет принимать ПАОК. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

АЕК стал чемпионом Греции в минувшем розыгрыше, а также выиграл Кубок страны. В итоге команда получила шанс пройти квалификацию на Лигу чемпионов. Начала она бодро – прошла загребское «Динамо» (2:1, 2:2), но «Антверпен» прервал поход жёлто-чёрных и выбил в Лигу Европы.

В целом дела у «двуглавых орлов» в чемпионате Греции идут неплохо. Они занимают четвёртое место, имея в активе 17 очков. Клуб проиграл только одну встречу в текущем сезоне Суперлиги – ОФИ со счётом 0:2, но выиграл два последних матча – у «Панетоликоса» и «Астераса» — в обоих случаях со счётом 3:0.

Параллельно подопечные Матиаса Алмейды вынуждены выступать в Лиге Европы. Тренер старается грамотно распределять ресурсы, чтобы футболисты успевали восстанавливаться. В 1-м туре группового этапа жёлто-чёрные обыграли «Брайтон» со счётом 3:2. Один из голов забил известный по выступлениям за московский «Спартак» Понсе. Также на счету аргентинца один гол в пяти встречах Суперлиги Греции.

Во 2-м туре ЛЕ АЕК смог сыграть вничью с «Аяксом» — 1:1, а затем уступил «Марселю» со счётом 1:3 в последнем матче. Теперь «двуглавым орлам» необходимо быстро отойти от поражения и реабилитироваться в игре с ПАОКом. Чёрно-белые идут вровень с АЕКом. Они занимают третье место, имея столько же очков – 17.

Даже по забитым мячам у команд паритет – 15 голов. Ещё одно сходство – единственное поражение чёрно-белые потерпели тоже в матче с ОФИ – 0:1. После него ПАОК не проигрывает на протяжении пяти встреч чемпионата Греции, а с учётом всех соревнований беспроигрышная серия клуба затянулась до восьми матчей.

В последних шести встречах во всех турнирах чёрно-белые стабильно забивают не меньше двух голов. Рэзван Луческу оказался опытным специалистом и умело справляется с задачами. Под его руководством команде удаётся держать высокую планку в чемпионате Греции и параллельно выигрывать матчи Лиги конференций.

Пока у «двуглавых орлов Севера» стопроцентная статистика выступлений в еврокубках. Они выиграли у ХИКа (3:2), «Айнтрахта» (2:1) и «Абердина» (3:2). Одним из удачных приобретений этим летом стал Магомед Оздоев, в прошлом футболист «Зенита». Он уже забил восемь голов в греческой Суперлиге, а недавно отметился дублем в воротах «Атромитоса» (2:0). Вот только не всегда россиянин получает много игрового времени.

Помешать ПАОКу выиграть может разве что неудачная статистика очных матчей с АЕКом, который побеждал гораздо чаще в последнее время. Однако голов должно быть много, учитывая то, как здорово заиграли чёрно-белые, насколько результативно они проводят встречи и отличную форму Магомеда Оздоева. АЕКу тоже есть чем ответить, плюс он выступает при своих трибунах. Предлагаем ставку на тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Прогноз и ставки на матч АЕК — ПАОК 30 октября 2023 года

АЕК стал часто допускать осечки, особенно плохо клуб выступает в Лиге Европы. Видимо, не хватает ресурсов, чтобы успевать за двумя турнирами. У ПАОКа слабее уровень еврокубковых соревнований, поэтому удаётся справляться с поставленными задачами. Плюс команда на протяжении шести встреч стабильно забивает минимум по два гола. Оздоев недавно оформил свой первый дубль за греческий клуб. Поставим на тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.00.