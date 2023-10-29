«Нью-Джерси» — «Миннесота». Капризов отреагирует на критику тренера

30 октября состоится матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Миннесота». Начало – в 00:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «дьяволов» в основное время можно с коэффициентом 1.89. Шансы «дикарей» оценили в 3.32. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Миннесота» 30 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Нью-Джерси» — «Миннесота» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.14. Ставки на победу «дьяволов» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.55. Если выиграют в матче «дикари», сыграет коэффициент 2.47.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Миннесота Уайлд» (30.10.2023)

Набирает обороты регулярный сезон НХЛ. 30 октября 2023 года «Нью-Джерси» сыграет с «Миннесотой» на стадионе «Пруденшиал-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 00:00 мск. «Дэвилз» в минувшей встрече победили «Баффало» со счётом 5:4 и завершили серию из трёх домашних поражений подряд.

Подопечные Линди Раффа в текущем сезоне слабо выступают на домашней арене. Они победили «Детройт» (4:3) и «Баффало» (5:4), а уступили «Аризоне» (3:4 Б), «Флориде» (3:4) и «Вашингтону» (4:6). Отметим высокую результативность «Нью-Джерси» в этих встречах — 19 заброшенных шайб.

Большой вклад внёс 22-летний нападающий Джек Хьюз, который возглавляет рейтинг лучших бомбардиров. Он записал в актив пять голов и 13 ассистов. Форвард продлил свою результативную серию со старта сезона до семи матчей, став третьим игроком в истории клуба с подобным достижением.

У главного тренера Линди Раффа под управлением оказалась довольно молодая команда, для которой органичен комбинационный хоккей. Большинство игроков «Дэвилз» обладают высокой скоростью, поэтому канадский специалист предпочитает в домашних матчах использовать открытую атакующую схему.

«Миннесота» игрой с «Нью-Джерси» завершит выездную серию из трёх игр. Следующий матч она проведёт на домашней арене, и снова соперником «Уайлд» будут «Дэвилз». Некое подобие плей-офф подготовил календарь для этих команд на старте чемпионата.

В текущей регулярке «дикари» провели четыре выездных матча, результат которых сложно назвать удовлетворительным. Они победили «Монреаль» (5:2), а уступили «Торонто» (4:7), «Филадельфии» (2:6) и «Вашингтону» (2:3 Б).

Действия в обороне не устраивают тренерский штаб «Уайлд». За восемь матчей регулярки «дикари» пропустили уже 34 шайбы — катастрофа! Это худший результат в Западной конференции, ведь даже находящийся в глубоком кризисе аутсайдер «Сан-Хосе» пропустил меньше.

Тем не менее «Миннесота» набрала в текущем сезоне восемь очков и занимает седьмое место в таблице Западной конференции. При слабой обороне подопечных Дина Эвасона выручает результативная атака — 29 заброшенных шайб.

Минувший матч с «Кэпиталз» вряд ли занесёт себе в актив Кирилл Капризов. Россиянин нанёс по воротам «столичных» шесть бросков, но результативными действиями отметиться не сумел. Кроме того, он не реализовал послематчевый буллит. Кстати, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин также промазал в этой серии, но в основное время сделал ассист.

У «Миннесоты» хорошо получаются матчи с командами, которые предпочитают атакующую схему и не закрываются в обороне. На старте регулярки «Нью-Джерси» действует именно в открытом стиле — создаёт много голевых моментов, но и регулярно допускает грубые ошибки в обороне. Вот и поставим на тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.26.

Главный тренер «Миннесоты» после игры с «Вашингтоном» в жёсткой форме раскритиковал звено Капризова. Он сказал, что оно было ужасным. Он также добавил, что если хоккеисты хотят оставаться в клубе и получать больше игрового времени, то должны выкладываться на все 100% и соответствовать уровню.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Миннесота» 30 октября 2023 года

Крепкая защита пока не является главным козырем «Нью-Джерси» и «Миннесоты» в текущем сезоне. Составы команд более заточены под атакующую игру с эффектными комбинациями. В подтверждение этому результаты последних трёх домашних встреч «Дэвилз» — в каждой заброшено не менее семи шайб. Ждём результативный матч и ставим на тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.26.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.26.