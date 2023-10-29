«Вашингтон» — «Сан-Хосе». Александр Овечкин идёт по графику

Россиянин отметился результативными действиями в каждом из пяти последних матчей. Его не сбить с пути отменённой шайбой.

30 октября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» — «Сан-Хосе». Начало игры — в 00:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.86. Успех «Шаркс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Сан-Хосе» 30 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Сан-Хосе» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе Шаркс» (30.10.2023)

30 октября состоятся три встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одной из них на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» померяются силами местный «Вашингтон Кэпиталз» и «Сан-Хосе Шаркс». Первое вбрасывание запланировано на 00:00 мск.

В семи встречах в новом сезоне «столичные» уступили «Питтсбургу» (0:4), «Оттаве» (1:6), «Монреалю» (2:3 ОТ) и «Торонто» (1:4). Победили они «Калгари» (3:2 Б), «Нью-Джерси» (6:4) и «Миннесоту» (3:2 Б). Результаты не из лучших, но позитивные моменты в хоккее клуба проглядываются.

Занявший этим летом пост главного тренера «Кэпс» перспективный наставник Спенсер Карбери оставляет после себя преимущественно приятное впечатление. Понятно, что впереди у него ещё очень много работы, но уже на данном этапе «Вашингтон» выглядит на порядок интереснее, чем в концовке прошлого сезона.

Быстро нашёл общий язык с 41-летним специалистом многолетний лидер и капитан «столичных» Александр Овечкин. Он отметился набранными очками во всех пяти последних матчах в регулярке. За этот период времени нападающий отдал четыре результативные передачи и забросил две шайбы.

На счету россиянина 824 гола в НХЛ. Для того чтобы повторить рекорд легендарного Уэйна Гретцки, ему нужно забросить ещё 70 шайб. Оставалось бы на одну меньше, если бы забитый Овечкиным в последнем матче с «Миннесотой» гол не был отменён из-за небольшого офсайда.

Тренерский штаб «Уайлд» взял челлендж, утверждая, что незадолго до гола в атаке «столичных» было положение вне игры. Овечкин отреагировал на решение судей отменить взятие ворот спокойно. Поводов нервничать нет. Его команда демонстрирует качественный командный хоккей, с результативностью полный порядок, да и показатели постепенно начинают улучшаться.

У «Сан-Хосе» дела идут не так здорово. Во всех восьми матчах в новом сезоне он потерпел поражения. Причём семь из них — в основное время. В серии послематчевых буллитов «Шаркс» уступили на домашнем стадионе «Колорадо» (1:2 Б). Таким образом, они расположились на последнем месте в сводной таблице НХЛ.

Очень болезненным ударом для «Сан-Хосе» стал трансфер ведущего защитника Эрика Карлссона в «Питтсбург» этим летом. В прошлом сезоне швед в 82 матчах набрал 101 (25+76) очко по системе «гол+пас». С его уходом снизилась как результативность «акул», так и надёжность обороны.

Впрочем, дело не только в том, что Карлссон покинул клуб. Причина кроется ещё в том, что у приобретённых «Шаркс» летом хоккеистов возникли проблемы с адаптацией. В восьми встречах в текущем розышгрыше НХЛ подопечные Дэвида Куинна пропустили 32 шайбы, а забросили только восемь — меньше всех.

Ко всему прочему, у «Сан-Хосе» много кадровых потерь из-за травм. В лазарете пребывают Маркус Нутиваара, Логан Кутюр, Микаэль Гранлунд, Джейкоб Макдональд и Александр Барабанов. Последний выбыл из состава недавно. Он сломал палец во встрече с «Флоридой» (1:3).

Поставить на то, что «Вашингтон» обыграет «Сан-Хосе» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. «Шаркс» победили только в 3 из 10 последних очных встреч. Немаловажно, что предстоящая игра состоится на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».

Во-первых, поддержка домашних трибун наверняка даст заряд дополнительной энергии «столичным». Во-вторых, для «акул» матч станет пятым подряд на выезде. У них и так много проблем, а тут ещё усталость может сказать своё слово. Подопечные Карбери подходят к игре в качестве явных фаворитов.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Сан-Хосе» 30 октября 2023 года

«Вашингтон» постепенно прибавляет. Подтверждают это показатели, результативность Овечкина, а также улучшение рисунка игры команды. На домашнем стадионе у «столичных» есть все шансы по итогам 60 минут победить пребывающий в чёрной полосе «Сан-Хосе». У «Шаркс» очень много проблем. Уход Карлссона, большое количество травм и трудности с освоением у новичков в совокупности с историей очных встреч свидетельствуют в пользу того, что «акул» ждёт девятое поражение подряд.

Ставка: победа «Вашингтона» в основное время за коэффициент 1.86.