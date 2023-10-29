«Лацио» — «Фиорентина». Бонавентура и Гонсалес приберегли силы для римлян

30 октября состоится матч 10-го тура Серии А «Лацио» – «Фиорентина». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 2.30. Шансы «лилий» оценили в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лацио» — «Фиорентина» 30 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Лацио» – «Фиорентина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют римляне, сыграет коэффициент 1.25. Гол «лилий» доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Фиорентина» (30.10.2023)

Завершать 10-й тур Серии А будет матч между «Лацио» и «Фиорентиной», который пройдёт 30 октября на стадионе «Олимпико». Начало встречи – не ранее 22:45 мск. Между командами дистанция в четыре очка, но её можно как сократить, так и увеличить после этой игры.

«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. За девять встреч текущего сезона римляне выиграли четыре раза и столько же проиграли. Стартовали они неубедительно, но постепенно начали набирать кондиции, и результаты улучшились. В последних пяти встречах Серии А «орлята» потерпели всего одно поражение – в матче с «Миланом» (0:2).

Победили подопечные Маурицио Сарри «Торино» (2:0), «Аталанту» (3:2) и «Сассуоло» (2:0). Вничью «Лацио» сыграл с «Монцей» (1:1). Параллельно римляне выступают в Лиге чемпионов. Уже в 1-м туре они отняли очки у «Атлетико» — 1:1, а затем обыграли «Селтик» (2:1) на выезде. Правда, в минувшей встрече «орлята» уступили «Фейеноорду» со счётом 1:3. Да и то единственный гол был забит с пенальти в концовке.

«Фиорентина» располагается на пятой строчке таблицы Серии А. Команда набрала 17 очков в девяти матчах. «Фиолетовые» выиграли пять встреч, проиграв две. Всего в текущем сезоне они забили 18 голов, пропустив 13. Николас Гонсалес и Джакомо Бонавентура на двоих забили девять из этих мячей.

Недавно прервалась беспроигрышная серия «лилий» в Серии А, которая длилась пять матчей. В минувшем туре они уступили «Эмполи» со счётом 0:2, что стало полной неожиданностью. Причём оба лучших бомбардира команды вышли в основном составе и отыграли все 90 минут. Зато на последнюю игру с «Чукаричками» в Лиге конференций Винченцо Итальяно их не взял.

Однако это никак не повлияло на результативность, и «Фиорентина» крупно обыграла соперника — 6:0. До этого в ЛКФ у «лилий» было две ничьих с одинаковым счётом 2:2 – в матчах с «Генком» и «Ференцварошем». В последней встрече на выезде «фиолетовые» неожиданно победили «Наполи» — 3:1.

Если они правильно настроятся на предстоящую игру, то будут иметь шанс набрать три очка. Команда находится в замечательной форме, как и её лидеры. Нет проблем с результативностью в последних встречах и у «Лацио», но он довольно часто пропускает. Решить бы проблемы с защитой, и дела пошли бы в гору.

Только в последних трёх встречах римляне пропустили три гола от «Фейеноорда» и два – от «Аталанты». «Фиорентина» плохо настроилась на игру с «Эмполи», но зато в матче с «Чукаричками», даже без лидеров в составе показала высокий уровень мастерства и забила шесть голов. Будь Бонавентура и Гонсалес в заявке, мячей было бы гораздо больше.

Однако «Лацио» не проигрывает «Фиорентине» четыре последних очных матча. Причём три закончились победами «орлят» всухую. Единственный гол «фиолетовые» забили в последней личной встрече, завершившейся вничью – 1:1. Несмотря на это, мы предполагаем, что победят «лилии». Ведь не зря они приберегли своих лидеров. Ставки на это событие принимают за 3.20.

Прогноз и ставки на матч «Лацио» — «Фиорентина» 30 октября 2023 года

«Фиорентина» всерьёз настроена на победу в этой встрече. Для этого главный тренер даже не включил в заявку на последнюю игру в Лиге конференций лидеров атаки. Бонавентура и Гонсалес должны помочь «фиолетовым» впервые за последние четыре очные встречи обыграть «Лацио». Римляне тоже в хорошей форме, но им нужно добавлять надёжности в обороне. Мы предлагаем поставить на победу «лилий» за 3.20.

Ставка: победа «Фиорентины» за 3.20.