«Авангард» — «Торпедо». Ларионов зажёг звезду Артамонова

31 октября состоится матч КХЛ «Авангард» — «Торпедо». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу омичей можно с коэффициентом 2.36. Шансы нижегородцев оценили в 2.82. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Торпедо» 31 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Авангард» — «Торпедо» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.49. Ставки на победу омичей с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.86. Поставить на то, что выиграют нижегородцы, можно за коэффициент 2.15.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Торпедо» (31.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2023, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

В разгаре регулярный сезон КХЛ. 31 октября 2023 года «Авангард» сыграет с «Торпедо» на стадионе «Джи-Драйв-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 16:30 мск. В последней очной встрече «ястребы» победили в Нижнем Новгороде со счётом 1:0. Сумеют ли подопечные Игоря Ларионова взять реванш в Омске?

Вероятность подобного развития событий велика, поскольку Профессор подготовил для Кравца неприятный сюрприз в лице нападающего Никиты Артамонова. В матче с «Автомобилистом», который завершился победой «Торпедо» со счётом 4:2, 17-летний форвард оказался причастен ко всем голам команды.

Он оформил дубль и сделал две результативные передачи! Отметим, что Артамонов стал первым несовершеннолетним игроком в истории КХЛ, набравшим четыре очка за матч.

Таким образом, Никита вышел на второе место по количеству набранных очков в возрасте до 18 лет в истории КХЛ. У нападающего в активе четыре заброшенные шайбы и девять результативных передач. Ориентир для форварда — это Владимир Тарасенко, который лидирует в этом рейтинге. У нынешнего лидера «Оттавы Сенаторз» 28 очков.

В минувшей встрече нижегородцы обыграли на выезде «Барыс» — 2:1. Эта победа стала первой для «Торпедо» в Астане за три года. Отлично действовал 22-летний нападающий Владислав Фирстов. Форвард записал в актив гол и результативный пас. Одержав победы в трёх из четырёх последних матчей, подопечные Игоря Ларионова занимают третье место в таблице Западной конференции. После 24 встреч в их копилке 32 очка.

Игорь Ларионов в послематчевом интервью рассказал, что доволен действиями команды, кроме третьего периода, в котором «Барыс» сократил отставание в счёте до минимума. Главный тренер «Торпедо» уверен в силе своей команды, но отметил потерю концентрации хоккеистами и несколько грубых ошибок в простых игровых ситуациях.

Несколько хуже обстоят дела у «Авангарда». Омичи проиграли четыре из последних шести встреч. Они уступили «Витязю» (2:5), «Ладе» (3:5), «Ак Барсу» (1:2 ОТ) и минскому «Динамо» (3:4), а победили «Металлург» (4:3 ОТ) и «Салават Юлаев» (1:0). Судя по последним результатам, «ястребы» нестабильны и часто допускают ошибки в обороне.

Много вопросов накопилось к тренерскому штабу «Авангарда» после поражения в минувшей встрече с минским «Динамо» (3:4). Наставник омичей в интервью СМИ не стал скрывать — результат для команды плохой. Михаил Кравец рассказал, что неприемлемо позволять сопернику дважды отыгрываться по ходу игры. Напомним, «зубры» проигрывали со счётом 0:2 в первом периоде, а в середине второго — 2:3, но сумели победить.

Весьма вероятно, что негативно отразилась на игре «ястребов» травма голкипера Ильи Проскурякова. Он отыграл только первый период, и тренерскому штабу пришлось менять 36-летнего вратаря. Вышедший на лёд Василий Демченко действовал не слишком надёжно и пропустил три шайбы. Насколько серьёзное повреждение у Проскурякова — пока неясно.

«Авангард» находится в сложной ситуации. Подопечные Михаила Кравца действуют с ошибками в обороне, а в позиционном нападении регулярно случаются проблемы при создании и реализации опасных моментов. На их фоне нижегородцы выглядят мощно, со сбалансированной командной игрой и комбинационным стилем. Вот и поставим на победу «Торпедо» за коэффициент 2.82.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Торпедо» 31 октября 2023 года

«Торпедо» в последних встречах демонстрирует отличное взаимодействие в звеньях и надёжную игру в обороне. Отметим, что за последние четыре матча нижегородцы пропустили всего шесть шайб. «Авангард» находится в сложной ситуации и испытывает проблемы в позиционном нападении, поэтому перспективно выглядит ставка на победу «Торпедо» за 2.82.

Ставка: победа «Торпедо» за 2.82.