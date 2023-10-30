«Тампа-Бэй» — «Сиэтл». Кучеров заслужит похвалу

31 октября состоится матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Сиэтл». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.73. Шансы «Кракен» оценили в 3.72. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Сиэтл» 31 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Тампа-Бэй» — «Сиэтл» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.69, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.17. Ставки на победу «Лайтнинг» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.46. Если выиграют «Кракен», сыграет коэффициент 2.74.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сиэтл Кракен» (31.10.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 31 октября 2023, вторник. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Сиэтл Кракен Сиэтл Кто победит в основное время? П1 X П2

Набирает обороты регулярный сезон НХЛ. 31 октября 2023 года «Тампа-Бэй» сыграет с «Сиэтлом» на стадионе «Амали-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск. «Молнии» находятся в отличной форме. Они выиграли два последних матча, не пропустив ни одной шайбы!

Перед началом текущего сезона у болельщиков «Лайтнинг» были веские причины беспокоиться о результатах команды. Дело в том, что основной голкипер Андрей Василевский получил травму и появится на льду не раньше декабря. Но тренерскому штабу «Тампа-Бэй» под управлением Джона Купера удалось с помощью некоторых тактических изменений сбалансировать игру команды.

Кроме того, отлично подготовился к сезону голкипер Юнас Юханссон, ставший достойной заменой Василевскому. 28-летний швед провёл семь матчей и сделал два шат-аута. Почувствовав уверенность в действиях вратаря, «молнии» стали агрессивнее в нападении.

«Тампа-Бэй» после некоторой пробуксовки на старте регулярки, выиграла три из последних пяти матчей. Она победила «Ванкувер» (4:3), «Каролину» (3:0) и «Сан-Хосе» (6:0), а уступила «Баффало» (2:3 ОТ) и «Торонто» (3:4 ОТ). После восьми встреч «молнии» записали в актив 10 очков и находятся на шестой строчке в Восточной конференции.

Лучший бомбардир «Лайтнинг» в текущем сезоне — Никита Кучеров. Нападающий забросил шесть шайб и сделал пять результативных передач. Защитник «Северстали» Марк Барберио в интервью СМИ и вовсе назвал Кучерова лучшим российским игроком на данный момент.

Стоит отметить и хорошую форму, которую набрал защитник «Тампы» Михаил Сергачёв. 25-летний россиянин проводит за клуб уже седьмой сезон и стал лидером обороны «молний». В текущем розыгрыше он провёл восемь матчей и записал в актив пять результативных передач.

«Сиэтл» неудачно начал регулярку. Команда после девяти матчей набрала всего шесть очков и расположилась на 13-м месте в таблице Западной конференции. У тренерского штаба Дэйва Хэкстола есть претензии к своим подопечным при игре в атаке — всего 20 заброшенных шайб. Вполне вероятно, проблемы в нападении связаны с травмой Андре Бураковски, из-за которой 28-летний швед пропустит несколько недель.

Хоккеисты «Кракен» выиграли только два из последних пяти матчей. Они победили «Каролину» (7:4) и «Детройт» (5:4 ОТ), а уступили «Рейнджерс» (1:4), той же «Каролине» (2:3 ОТ) и «Флориде» (2:3). У «Сиэтла» нет ярко выраженного бомбардира — нападающий Оливер Бьёркстранд и защитник Винс Данн набрали по семь очков.

Тренерский штаб «Лайтнинг» нашёл оптимальную тактическую схему, что позволило заметно улучшить результаты по сравнению с первыми встречами текущей регулярки. В отличных физических и игровых кондициях находится российский нападающий «молний» Никита Кучеров, а голкипер Юнас Юханссон обрёл уверенность и поймал кураж, сделав два шат-аута подряд. Вот и поставим на победу «Лайтнинг» за коэффициент 1.73.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Сиэтл» 31 октября 2023 года

В плане общекомандных взаимодействий, а также умения создавать и реализовывать опасные моменты «молнии» намного превосходят хоккеистов «Сиэтла». Кроме того, все четыре очных матча выиграла «Тампа-Бэй» — с общим счётом 17:4. Вот и поставим на победу «Лайтнинг» за коэффициент 1.73.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» за 1.73.