«Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль». Малком и Митрович неудержимы

3 ноября состоится матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аль-Хиляля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Аль-Фатеха» оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль» 3 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Поставить на «обе забьют» можно за 1.48. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.47.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль» (03.11.2023)

В самом разгаре обретающий всё большую популярность сезон Про-Лиги. 3 ноября состоятся три встречи 12-го тура. В одной из них на стадионе «Принц Абдулла бин Джалави» в городе Эль-Мубарраз местный «Аль-Фатех» примет «Аль-Хиляль». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

«Аль-Фатех» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Про-Лиги. В 11 встречах он уступил только «Аль-Насру» (0:5) и «Аль-Иттихаду» (1:2). Также команда из Эль-Мубарраза сыграла вничью с «Аль-Таавуном» (1:1) и «Дамаком» (2:2). За этот период времени она забила 28 мячей.

Одним из главных виновников успеха является Мурад Батна. В 11 встречах он отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами. На данный момент марокканский форвард «Аль-Фатеха» располагается на четвёртом месте среди лучших бомбардиров этого сезона.

Отличное подспорье Батне составляет Лукас Селараян и Кристиан Тельо. Армянский футболист за этот период времени записал в актив три гола и четыре результативные передачи, а испанец отметился шестью забитыми мячами и одним голевым пасом. В общем, в атаке у «Аль-Фатеха» полный порядок.

Насторожиться заставляет большое количество пропущенных клубом в этих 11 матчах голов. Несмотря на усиление этим летом защитником сборной Бельгии Джейсоном Денайером, за этот период времени «Аль-Фатех» пропустил 17 мячей.

«Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии. Отрыв от идущего следом «Аль-Насра» приличный — четыре очка. В 11 встречах «лидеры» не потерпели ни одного поражения. Вничью они сыграли с «Аль-Фейхой» (1:1) и «Дамаком» (1:1), в гостях.

За этот отрезок времени подопечные Жорже Жезуша пропустили только восемь мячей — меньше всех, а забили 30 — больше только у «Аль-Насра». 14 из них на двоих соорудили приобретённые этим летом у «Фулхэма» и «Зенита» нападающие — Александр Митрович и Малком.

Нападающие очень быстро нашли общий язык. Благодаря их результативности «лидеры» как-будто не заметили потери Неймара. Бразилец получил жуткую травму и выбыл, по предварительной информации, почти на год. Несмотря на его отсутствие, в матче последнего тура Про-Лиги «Аль-Хиляль» уверенно победил крепкий «Аль-Ахли» (3:1).

Также подопечные Жорже Жезуша без Неймара крупно победили «Мумбаи Сити» (6:0) во встрече последнего тура группового этапа Лиги чемпионов АФК. Митрович в той игре оформил хет-трик и отметился результативной передачей. Также записав на свой счёт дубль, он помог «лидерам» разгромить «Аль-Хазм» (3:0) в матче 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии.

Поставить на то, что «Аль-Хиляль» обыграет «Аль-Фатех» и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. За счёт мощной селекции «лидеры» стали доминировать в чемпионате Саудовской Аравии. Их реальным конкурентом видится только «Аль-Наср».

Единственное поражение в этом сезоне подопечные Жезуша потерпели как раз во встрече с «всемирным клубом» (1:2 ДВ) в финале Кубка арабских чемпионов. Остальные команды сильно уступают «лидерам» в классе и качестве демонстрируемого футбола.

Прогноз и ставка на матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль» 3 ноября 2023 года

«Аль-Фатех» не относится к числу аутсайдеров. Поддержка домашних трибун должна помочь ему навязать борьбу «Аль-Хилялю». Вполне вероятно, клуб из Эль-Мубарраза сумеет забить в предстоящем матче гол-два, но пропустит он наверняка больше. «Аль-Хиляль» преуспевает во всех турнирах. Даже несмотря на отсутствие Неймара, он уверенно одерживает результативные победы во встречах с сильными соперниками.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.