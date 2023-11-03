«Ньюкасл» — «Арсенал». Микель Артета устроит взбучку Эдди Хау

4 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.58. Успех «сорок» оценивается в 2.81. На ничью дают коэффициент 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 4 ноября 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра «Ньюкасл» — «Арсенал» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен за 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» (04.11.2023)

Игра 11-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» пройдёт 4 ноября на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток раздастся в 20:30 мск. «Сороки» находятся в отличном настроении после того, как в Кубке лиги разгромили «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0. Сумеют ли они обыграть второй топ-клуб подряд?

Подопечные Эдди Хау отлично провели игру с «красными дьяволами». Победа на «Олд Траффорд» дорогого стоит, даже несмотря на плохую форму «МЮ». Главный тренер «сорок» в послематчевом интервью похвалил менталитет команды, сумевшей выполнить все установки даже после травмы защитника Мэтта Таргетта в начале первого тайма.

Все футболисты были предельно сконцентрированны, что позволило победить. Отметим, что «Ньюкасл» последовательно выбил из Кубка лиги оба клуба из Манчестера: «Ман Сити» (1:0), а теперь и «МЮ» (3:0).

Отсутствие стабильности в игре команды — главная проблема Эдди Хау наряду с длительной дисквалификацией Сандро Тонали. Нужно срочно менять структуру полузащиты, в которой от индивидуальных качеств итальянца зависела работа прессинга и доставка мяча в линию атаки. В связи с этим «сороки» будут активны в зимнее трансферное окно. Инсайдеры уже указывают на интерес клуба к аренде хавбека Рубена Невеша из «Аль-Хиляля».

«Ньюкасл» выиграл всего два из последних пяти матчей с учётом всех соревнований. Он победил «Кристал Пэлас» (4:0) и «МЮ» (3:0), завершил вничью встречи с «Вест Хэмом» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (2:2), а в Лиге чемпионов уступил дортмундской «Боруссии» (0:1). Отметим, что четыре из пяти матчей завершились с тоталом больше 2.5 мяча!

«Арсенал» проиграл в Кубке лиги «Вест Хэму» со счётом 1:3. Всю вину за поражение взял на себя Микель Артета. Он сказал, что не сумел донести до своих подопечных необходимость угрожать воротам «молотобойцев», а не пассивно реагировать на негативное развитие ситуации. Испанский специалист пообещал, что сделает максимум для возвращения игроков к привычному уровню выступлений и через боль от поражения мотивирует их на игру с «Ньюкаслом».

В принципе, главный тренер «канониров» неплохо справляется с задачами в текущем сезоне. В АПЛ подопечные Микеля Артеты набрали 24 очка за 10 матчей и занимают второе место в турнирной таблице. Отметим, что с учётом всех соревнований «Арсенал» в текущем сезоне уступил только в двух встречах: «Лансу» со счётом 1:2 в Лиге чемпионов и «Вест Хэму» в Кубке лиги.

Весьма вероятно, Эдди Хау и Микель Артета выставят свои самые сильные составы. Это позволит на полную мощь задействовать сильное позиционное нападение «Арсенала» — последние четыре матча завершились с тоталом больше 2.5 мяча. Вот и поставим на это за 1.98.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 4 ноября 2023 года

В последних пяти встречах в АПЛ у «Ньюкасла» полнейший порядок с позиционным нападением и реализацией опасных моментов — 20 забитых мячей. Конечно, были и невероятные случаи, как победа со счётом 8:0 в матче с «Шеффилд Юнайтед», но в остальных играх в среднем «сороки» забивали два гола. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.98.