«Ман Сити» — «Борнмут». Эрлинг Холанд — машина!

Гвардиола именно так отозвался о своём подопечном. Он рад, что у него в команде есть такой футболист.

4 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Борнмут». Начало игры — в 18:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.10. Шансы «вишен» оценили в 25.0. Ставки на ничью принимаются за 11.0.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Борнмут» 4 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Манчестер Сити» — «Борнмут» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.30. Если «горожане» забьют больше 1.5 мяча, сыграет коэффициент 1.17. Гол «вишен» доступен с коэффициентом 2.25. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Борнмут» (04.11.2023)

После небольшой паузы на матчи Кубка лиги возобновляется АПЛ. 4 ноября «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» будет принимать «Борнмут» в матче 11-го тура. Начало встречи запланировано на 18:00 мск. Есть ли хоть какие-то шансы у «вишен»?

Подопечные Гвардиолы после 10 матчей располагаются на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. В их активе 24 очка, а отставание от лидера составляет всего два очка. «Тоттенхэму» предстоит сыграть в лондонском дерби с «Челси», что может привести к потере очков. Поэтому «Ман Сити» важно выигрывать во встрече со слабым соперником.

«Горожане» проиграли только два матча в текущем сезоне. Они уступили «Вулверхэмптону» со счётом 1:2 и «Арсеналу» — 0:1. Несмотря на это, клуб остаётся самым надёжным в обороне – семь пропущенных голов. На стадионе «Этихад» подопечные Гвардиолы побеждали во всех четырёх встречах чемпионата Англии. При своих трибунах они обыграли «Ньюкасл» (1:0), «Фулхэм» (5:1), «Ноттингем» (2:0) и «Брайтон» (2:1).

Параллельно «Манчестер Сити» преуспевает в Лиге чемпионов. Группа команде досталась проходная, и можно досрочно решить задачу с выходом в плей-офф. В трёх турах группового этапа ЛЧ «горожане» выиграли у «Црвены Звезды» (3:1), «Лейпцига» (3:1) и «Янг Бойз» (3:1). Примечательно, что небесно-голубым удавалось побеждать с одинаковым счётом.

В последнем матче «горожане» разгромили в манчестерском дерби «МЮ» — 3:0. Главным героем стал Холанд. Эрлинг оформил дубль и отдал результативную передачу. Можно сказать, что норвежец сделал результат этой встречи. Гвардиола высказался после победы и назвал Холанда машиной. Он также добавил, что он мог забить даже четыре и команда счастлива, что у неё есть такой футболист.

Также Эрлинг занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», который выиграл Лионель Месси. Как остановить такого игрока скромному клубу? «Борнмут» находится на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ. Команда граничит с зоной вылета и опережает её всего на одно очко. Единственную победу в этом сезоне «вишни» одержали во встрече с «Бёрнли» (2:1), который тоже в кризисе.

На выездах «Борнмут» проиграл три встречи – «Ливерпулю» (1:3), «Брайтону» (1:3) и «Эвертону» (0:3). Отметим, что в каждой из этих игр клуб пропускал по три мяча. Была и ничья с «Брентфордом» со счётом 2:2. Вновь много пропущенных голов. Если от этих команд «вишни» пропускали так много, то чего ждать от игры с «Ман Сити»?

«Горожане» выиграли все очные матчи в АПЛ у «Борнмута», а таких было 12. За всё это время «вишни» забили всего шесть голов. В свою очередь, «Манчестер Сити» пробивал индивидуальный тотал больше 2.5 мяча в восьми из этих встреч. Если учесть ужасные показатели и плохую игру в защите гостей, то предлагаем вновь поверить в результативность Холанда и его одноклубников. Ставка на индивидуальный тотал хозяев больше 3.5 мяча за 2.25 выглядит вполне оправданной.

Прогноз и ставки на матч «Манчестер Сити» — «Борнмут» 4 ноября 2023 года

Если Холанд почти в одиночку вынес оборону «Манчестер Юнайтед», то что ждёт «Борнмут», который пропускал в трёх из четырёх выездных встреч по три мяча. «Горожане» в великолепной форме, они держат в уме тот факт, что «Тоттенхэм» может допустить осечку в игре с «Челси» и тогда подопечные Гвардиолы смогут обойти его. Мы предполагаем, что это будет разгром, и рекомендуем поставить на индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 3.5 мяча.

Ставка: индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 3.5 мяча за 2.25.