Наши в Европе: Захарян удивит Хави?

Очередные выходные — очередные футбольные матчи в Европе! Рассказываем, чего ждать от россиян, которые выступают в топ-5 европейских первенств, в этот уикенд.

Алексей Миранчук. «Аталанта» — «Интер». 4 ноября, 20:00 мск

У Алексея Миранчука всё стабильно, и, к сожалению, это не та стабильность, которой стоит гордиться. Россиянин совсем перестал получать игровое время, вот и в гостевом матче с «Эмполи» Алексей просидел весь матч на скамейке запасных.

«Аталанта» победила 3:0 и вышла на четвёртое место в турнирной таблице. Впереди домашний матч с лидером — «Интером». Здесь бергамаски, конечно, не фавориты. Поставить на успех миланцев можно за 2.13, а на команду Гасперини дают 3.30. Ничья идёт за 3.60.

Что до Миранчука, то предел мечтаний для Алексея — 10-15 минут на поле. Видимо, это может случиться, если «Аталанте» нужно будет отыгрываться. На гол россиянина дают 5.00, и, кажется, это даже несколько завышенная цифра.

Арсен Захарян. «Реал Сосьедад» — «Барселона». 4 ноября, 23:00

Арсен Захарян на неделе сыграл за «Реал Сосьедад» в Кубке Короля против клуба из низшего дивизиона «Буньоль». Россиянин особо ничем не запомнился, а его команда победила 1:0. Более того, Арсена заменили в концовке матча из-за небольшого повреждения. Но медштаб клуба уже заявил, что ничего серьёзного не случилось, к следующему матчу Захарян будет готов.

А следующий матч у «Реала Сосьедад» не с кем-нибудь, а с «Барселоной». Тяжёлое испытание, но если и играть с каталонцами, то лучше сейчас: сине-гранатовые страдают от кучи травм. Поставить на победу басков можно за 3.20, а на команду Хави дают 2.20. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 3.55.

Конечно, Арсен Захарян не выйдет в стартовом составе. Но, в отличие от того же Миранчука, он вполне может рассчитывать на игровое время. Процесс адаптации продолжается и идёт вполне неплохо. Так что 20-30 минут в этой игре вполне реальны. Гол Арсена идёт за 5.00. Как же это было бы здорово!

Далер Кузяев. «Тулуза» — «Гавр». 5 ноября, 17:00 мск

«Гавр» после хорошего старта постепенно сползает в глубину турнирной таблицы. В минувшем туре команда сыграла нулевую ничью с «Метцем» на выезде. Теперь предстоит игра с соседом по турнирной таблице — «Тулузой». И это снова будет игра на выезде.

«Тулуза» играет дома, поэтому логично, что её ведут фаворитом. Поставить на хозяев можно за 2.12, а шансы Кузяева и компании оценили коэффициентом 3.50. На ничью дают котировку 3.40. Классическая игра на три исхода.

Что до россиянина персонально, то Далер наверняка выйдет в стартовом составе. Конечно, его главная задача — организация игры в центре поля, так что на голы рассчитывать сложно. Букмекеры дают коэффициент 5.40 на то, что Кузяев забьёт. Впрочем, дважды в этом сезоне он уже это сделал. Так что чем чёрт не шутит?!

Александр Головин. «Монако» — «Брест». 5 ноября, 19:05

Монегаски в последнем туре уступили на выезде «Лиллю» (0:2) и утратили лидерство. Теперь они идут третьими. Впереди домашний матч с «Брестом», который очень здорово стартовал: эта команда занимает шестое место в турнирной таблице, опережая такие клубы, как «Ренн» и «Марсель».

Конечно, «Монако» — фаворит предстоящего матча. На хозяев предложили коэффициент 1.69, а успех гостей оценили котировкой 4.60. Ничья идет за 4.10.

Что до Александра Головина, то ему настроение могло поднять звание лучшего игрока клуба по итогам октября. Причём россиянин получил эту награду второй месяц подряд! Место Головина в составе сомнениям не подлежит, и мы вправе ждать голов от нашего полузащитника. Поставить на то, что россиянин поразит ворота «Бреста», можно с коэффициентом 3.35. Вполне реальная перспектива!

Продолжаем следить за россиянами в европейских клубах и желаем им удачных матчей!