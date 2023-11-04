Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис. В лучших традициях Хабиба Нурмагомедова

5 ноября в Бразилии состоится турнир UFC Fight Night 231. В его главном событии померяются силами два топовых тяжеловеса — Жаилтон Алмейда и экс-претендент на титул организации, а также рекордсмен промоушена по количеству побед нокаутом — Деррик Льюис. Крайне маловероятно, что поединок пройдёт всю дистанцию.

Когда бой Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис

Бой между Жаилтоном Алмейдой и Дерриком Льюисом состоится 5 ноября 2023 года в Сан-Паулу (Бразилия).

Во сколько начало боя Алмейда — Льюис

Бой между Жаилтоном Алмейдой и Дерриком Льюисом начнётся не раньше 5:40 мск 5 ноября 2023 года.

По какому каналу покажут бой Алмейда — Льюис, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок между Жаилтоном Алмейдой и Дерриком Льюисом можно посмотреть на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом Жаилтона Алмейду. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.19. Шансы Деррика Льюиса оценили коэффициентом 5.00. Поставить на ничью можно с коэффициентом 70.0.

Прогноз на бой Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис

Изначально Жаилтон должен был встретиться с пятым номером рейтинга — Кёртисом Блэйдсом, но тот внезапно выбыл. Алмейда заявил о том, что после победы в поединке с Дерриком Льюисом будет просить более сильного соперника. Он выразил готовность встретиться с бывшим обладателем временного пояса Сирилем Ганом.

На профессиональном уровне Жаилтон провёл 21 бой. Только в двух из них он потерпел поражения, причём ещё в самом начале карьеры. Семь раз 32-летний бразилец выиграл нокаутом и 12 сдачей. В последнем поединке он уверенно победил одного их самых опасных соперников в дивизионе — Жаирзиньо Розенстрайка (в первом раунде удушением сзади).

Алмейда — очень перспективный разносторонний боец. У него во многом схожий стиль с бывшим непобеждённым чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Жаилтон признался, что хочет продолжать идти по стопам россиянина и выиграть титул организации в тяжёлом весе.

Настрой у бразильца что надо. О Деррике Льюисе того же сказать нельзя. Карьера Чёрного зверя стремительно пошла на спад. До боя с Маркосом Рожерио де Лимой у него была лишь одна победа в четырёх встречах — над Крисом Докосом. Казалось, что в UFC история одного из лучших нокаутёров окончена.

Однако Деррик хорошо подготовился к поединку с Рожерио де Лимой и одержал эффектную победу. Ему потребовалось всего лишь 33 секунды для того, чтобы отправить бразильца в технический нокаут. В результате Льюис переподписал контракт с промоушеном. Сообщается, что соглашение рассчитано ещё на восемь боёв.

Хотелось бы верить, что Чёрный зверь обретёт вторую молодость и с новым зарядом энергии примется нокаутировать всех без разбору. Однако в преддверии поединка с Алмейдой американца арестовали за сильное превышение скорости. Сдаётся, что, добившись продления контракта с UFC, он утратил мотивацию и перестал следить за тонусом.

Также 38-летний боец позволил себе несколько противоречивых высказываний. Сначала он заявил о том, что не поедет в Россию, даже если ему дадут $ 10 млн. Затем Деррик высказался по поводу Сергея Павловича, поединок с которым он проиграл техническим нокаутом в первом раунде в июле 2022 года.

По мнению Льюиса, Павлович не входит даже в топ-5 самых сильных панчеров из тех, с кем ему приходилось биться. Американец подчеркнул, что рефери остановил бой слишком рано. Он отметил, что ещё мог вернуться, потому что не был потрясён. С этими высказываниями Чёрного зверя многие не согласятся.

На что ставить?

Только 6 из 39 боёв, в которых принимал участие Деррик Льюис, прошли всё дистанцию. У Алмейды вообще всё завершились досрочно. Предлагаем проверить победу бразильского Хабиба в первом или втором раунде. Ставки на данный исход принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Жаилтон обладает более богатым арсеналом ударов. Он моложе, быстрее и мотивированнее, чем американец. Дополнительное преимущество 32-летнему бойцу даст то, что встреча состоится в родной Бразилии. Думается, он попросту переведёт Чёрного зверя в партер и выиграет бой сдачей. Навыки борьбы у Льюиса гораздо хуже, чем у Алмейды. Поставить на победу болевым, удушающим или сдачей Алмейды можно за 1.87.

Ставка: победа Жаилтона Алмейды болевым, удушающим или сдачей за 1.87.