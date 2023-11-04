«Лутон Таун» — «Ливерпуль». Клопп подбирается к «Тоттенхэму»

5 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ «Лутон Таун» — «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.25. Шансы «шляпников» оценили в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 6.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лутон Таун» — «Ливерпуль» 5 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Лутон Таун» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.05. Если забьют «шляпники», сыграет коэффициент 1.75. Гол «красных» доступен с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Лутон Таун» — «Ливерпуль» (05.11.2023)

«Лутон Таун» подходит к 11-му туру АПЛ с четырёхматчевой безвыигрышной серией. В 10 встречах чемпионата страны «шляпники» одержали всего одну победу и, скорее всего, по окончании сезона вылетят в Чемпионшип.

В воскресенье клуб ждёт одно из самых серьёзных испытаний — «Ливерпуль» приезжает в гости.

«Красные» находятся в борьбе за чемпионский титул и подходят к 11-му туру без поражений в трёх последних матчах Премьер-лиги. Неделю назад команда Юргена Клоппа обыграла «Ноттингем Форест» со счётом 3:0 и отстаёт от занимающего первое место «Тоттенхэма» на три очка.

После победы в игре с «лесниками» «Ливерпуль» в середине недели обыграл «Борнмут» со счётом 2:1. Команда играет в остроатакующий футбол, и Дарвин Нуньес забивал в каждом из трёх последних матчей во всех турнирах.

«Лутон Таун» набрал пять очков в последних шести встречах, забив семь голов и пропустив 10. Вопрос заключается не в том, проиграют ли «шляпники», а в том, сколько голов они пропустят.

После 10 матчей они четвёртые по количеству пропущенных голов в лиге — 20. При этом они забили меньше всех в этом сезоне – девять мячей.

«Ливерпуль» занимает второе место по количеству забитых голов — 23. Защита пропустила всего девять раз в восьми матчах. Это третий лучший показатель в АПЛ после «Ман Сити» и «Арсенала».

В последних шести матчах «красные» набрали 13 очков. Единственное поражение в этом сезоне произошло в спорном матче с «Тоттенхэмом», когда гол Луиса Диаса был ошибочно засчитан из-за неточного решения VAR.

У Клоппа отсутствует Эндрю Робертсон из-за травмы плеча, и Константинос Цимикас, скорее всего, снова будет играть на позиции левого защитника. Полузащитники Стефан Байчетич и Тьяго выбыли из-за травм.

Роб Эдвардс будет играть без Мадса Андерсена, Дэна Поттса, Альберта-Самби Локонги и Риса Берка, которые выбыли из-за травм. В то же время Джордан Кларк вряд ли будет готов к игре. Амари'и Белл может пропустить игру из-за травмы бедра.

Мохамед Салах, игрок «Ливерпуля», занимает второе место в АПЛ с восемью голами среди лучших бомбардиров. На его долю приходится 35% всех голов команды. На счету Нуньеса четыре мяча и три передачи в девяти матчах чемпионата.

«Красные» должны забить много голов и выиграть, чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул. В зависимости от других результатов «Ливерпуль» может войти в тройку лидеров. Предлагаем ставку на победу подопечных Клоппа с форой (-2.5) за 2.50.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2.5) за 12.5.