«Оренбург» — «Ростов». Карпин прервёт плохую тенденцию

У жёлто-синих нет ни одной победы на выезде в этом сезоне РПЛ. Пора это исправить.

6 ноября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Ростов». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу оренбуржцев можно с коэффициентом 2.30. Успех ростовчан оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов» 6 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ростов» (06.11.2023)

До зимнего перерыва осталось чуть больше месяца. Миновал групповой этап Кубка России, всё внимание на первенство. 6 ноября состоятся три встречи 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В самой ранней из них на стадионе «Газовик» местный «Оренбург» примет «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

На некоторый период времени назначение Давида Деограсии вдохновило «горожан». Они выдали классную серию, одержав ряд побед во встречах с сильными соперниками. Им даже удалось победить «Зенит» (3:1) в РПЛ. Казалось, дальше будет только лучше, но затем последовал спад.

В последних четырёх матчах во всех турнирах подопечные Деограсии не одержали ни одной победы. В Кубке России они уступили ЦСКА (1:3). В чемпионате страны оренбуржцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а также проиграли «Балтике» (0:1) и «Факелу» (1:2).

В результате оренбуржцы спустились в зону понижения турнирной таблицы. Неудачи отразились на настрое команды. Недавно появилась информация о том, что её ведущий футболист Лукас Вера близок к переходу в «Локомотив».

Переговоры находятся на продвинутой стадии. Сообщается, что железнодорожники уже согласовали условия личного контракта с аргентинским полузащитником. К «Локо» он должен присоединиться зимой. В этом сезоне Вера принял участие в 13 матчах, в которых отметился забитым мячом и результативной передачей.

У «Ростова» ситуация иная. Осень он проводит показательно. В последних шести турах в чемпионате России подопечные Валерия Карпина уступили только лидирующему «Краснодару» (2:3). Вничью они сыграли с «Балтикой» (2:2), ЦСКА (3:3) и «Уралом» (2:2), а победили «Ахмат» (3:0) и «Локомотив» (1:0).

Также жёлто-синие обыграли «Урал» (2:1) во встрече заключительного тура группового этапа Кубка России. Таким образом, они заняли второе место в таблице и получили путёвку в верхнюю часть сетки турнира. Главными героями встречи с екатеринбуржцами стали Николай Комличенко и Виктор Мелёхин.

Нападающий отметился забитым мячом и результативной передачей, которую превратил в гол Мелёхин. Для 19-летнего защитника забитый мяч стал первым в официальных матчах за клуб. Результативность Комличенко и прогресс молодёжи — это плоды стараний Валерия Карпина.

Наставник долгое время держал Николая в запасе, отдавая предпочтение совсем юным игрокам. Это повысило конкуренцию, а также улучшило глубину и качество состава «Ростова». Из-за омоложения некоторое время у команды проглядывались проблемы с настроем и уверенностью. Нередко она пропускала простые голы и выдавала неудачные отрезки.

Однако со временем Карпину удалось устранить и этот недостаток. Сейчас его подопечные демонстрируют остроатакующий футбол отменного качества и преуспевают в турнирах. Поставить на победу жёлто-синих в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00.

Главное для ростовчан — не утратить тонус во время зимнего перерыва. Статистика говорит о том, что паузы на них сказываются негативно. Также стоит отметить, что у жёлто-синих наблюдаются серьёзные проблемы с выездами. Они не одержали ни одной победы в пяти встречах в гостях в РПЛ. Ничья при этом всего одна.

За этот период времени подопечные Валерия Карпина забили только пять мячей, а пропустили 15. Статистика, откровенно говоря, плохая. Однако в последнее время жёлто-синие набрали шикарный ход. Думается, они сумеют прервать неудачную выездную серию.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов» 6 ноября 2023 года

После яркого отрезка сезона «Оренбург» снова настиг спад. Новость о том, что ведущий игрок уйдёт в «Локомотив», вряд ли положительно отразится на «горожанах». Думаем, раздухарившийся «Ростов» обыграет оренбуржцев. У Карпина всё функционирует как надо. Талантливая молодёжь жёлто-синих набралась опыта и делает результат.

Ставка: победа «Ростова» за коэффициент 3.00.