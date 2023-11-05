«Шинник» — «Алания». Василенко не будет рисковать

Сейчас нужно набирать очки, чтобы оставить шансы на выход в РПЛ.

6 ноября состоится матч 17-го тура Первой лиги «Шинник» — «Алания». Начало – в 16:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу владикавказцев можно с коэффициентом 2.03. Успех ярославцев оценивается в 3.46. На ничью дают коэффициент 3.36.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура Первой лиги «Шинник» — «Алания» 6 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Шинник» — «Алания» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют ярославцы, сыграет коэффициент 1.44. Гол владикавказцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура Первой лиги «Шинник» — «Алания» (06.11.2023)

Игра 17-го тура Первой лиги «Шинник» — «Алания» начнётся 6 ноября на стадионе «Шинник». Стартовый свисток раздастся в 16:00 мск. Минувшую встречу с московским «Торпедо» ярославцы завершили вничью со счётом 1:1. Главный тренер Дмитрий Хомуха на послематчевой пресс-конференции положительно оценил этот результат, несмотря на продлившуюся безвыигрышную серию.

Наставник «Шинника» отметил, что состав «Торпедо» укомплектован легионерами хорошего уровня. По этой причине Дмитрий Хомуха выбрал оборонительную модель игры с тремя центральными защитниками. Полностью обезопасить свои ворота от атак соперника не удалось, но голевые моменты были сведены к минимуму.

Ярославцы не побеждают на протяжении пяти матчей в Первой лиге. Они завершили вничью встречи с «Енисеем» (1:1) и «Торпедо» (1:1), а уступили «Тюмени» (1:2), «КАМАЗу» (0:4) и «Акрону» (1:3). Главная проблема тренерского штаба ярославцев — оборона, поскольку 24 мяча пропущено за 16 матчей текущего сезона. В лиге хуже дела в защите обстоят только у «Сокола» — 27 мячей.

На домашней арене «Шинник» действует более уверенно. За восемь матчей он пропустил восемь голов. Поэтому и результат у ярославцев хороший. Они победили в четырёх из восьми встреч и две завершили вничью на своём поле. Стоит отметить лучшего бомбардира команды Игоря Андреева. 22-летний нападающий забил пять мячей в текущем сезоне.

У «Алании» наблюдается спад. Подопечные Олега Василенко одержали только одну победу в последних пяти матчах Первой лиги и занимают третье место в таблице. Они победили «Ленинградец» (1:0), завершили вничью встречи с «Соколом» (0:0), «Химками» (2:2) и «Арсеналом» (1:1), а уступили «Волгарю» (0:1).

Отметим, что домашние матчи Первой лиги владикавказцы проводят на «Ахмат-Арене» в Грозном, поскольку собственный стадион находится на реконструкции. Тренер «Алании» Игорь Ледяхов рассказал в интервью, что строительные работы идут полным ходом и к началу следующего сезона арена будет готова к проведению матчей.

Главный тренер «барсов» Олег Василенко уделяет большое внимание отработке взаимодействия футболистов в оборонительной фазе, благодаря чему владикавказцы довольно мало пропускают в текущем сезоне — в среднем меньше гола за матч. В этом есть заслуга голкипера Ростислава Солдатенко. Он играет надёжно, практически не совершая грубых ошибок, чем вселяет уверенность в команду.

Тем не менее у «Алании» есть проблемы при создании и реализации опасных моментов, особенно в матчах на выезде. За восемь игр подопечные Олега Василенко забили всего шесть мячей. Тренерский штаб рассчитывает на хорошее выступление Ислама Машукова. 28-летний нападающий забил семь мячей и является лучшим бомбардиром «барсов» в текущем сезоне.

«Шинник» и «Алания» растеряли оптимальные кондиции и находятся не в лучшей форме. У команд возникают большие проблемы при создании и реализации голевых моментов. Весьма вероятно, что главные тренеры выберут оборонительную тактическую схему и постараются дождаться ошибки соперника. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.73.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Шинник» — «Алания» 6 ноября 2023 года

Дмитрий Хомуха и Олег Василенко придерживаются защитных расстановок, стараясь прежде всего обезопасить собственные ворота. Вряд ли при таком сценарии игры стоит ждать высокой результативности. В пользу этого и история очных встреч «Шинника» и «Алании». В каждом из четырёх последних матчей в Ярославле забит ровно один гол. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 1.73.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.73.