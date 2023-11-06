«Милан» — «ПСЖ». Что Луис Энрике делал бы без Мбаппе?

7 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 2.30. Успех миланцев оценён в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «ПСЖ» 7 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Милан» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «ПСЖ» (07.11.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 7 ноября состоятся восемь встреч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Сан-Сиро» в Милане померяются силами местный «Милан» и «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В стартовых восьми турах в чемпионате Италии «Милан» потерпел только одно поражение. Во всех остальных матчах он одержал победы. «Россонери» уверенно шли на втором месте в турнирной таблице и выглядели одним из главных претендентов на скудетто, но ситуация изменилась.

В последних трёх матчах в Серии А «дьяволы» потеряли очки, сыграв вничью с «Наполи» (2:2) и уступив «Ювентусу» (0:1) и «Удинезе» (0:1). В результате они спустились на третью строчку. Отставание от идущего на втором месте «Ювентуса» составляет одно очко, но у «старой синьоры» есть игра в запасе.

В Лиге чемпионов подопечные Стефано Пиоли сыграли вничью с «Ньюкаслом» и дортмундской «Боруссией» (в обоих случаях 0:0), а также с разгромным счётом уступили «ПСЖ» (0:3). Таким образом, они расположились на последней строчке в таблице группового этапа.

Пиоли столкнулся с большими проблемами. Во-первых, «россонери» стали сильно докучать проблемы с реализацией. В трёх матчах в Лиге чемпионов они нанесли 51 удар, но не сумели забить ни одного мяча. Во-вторых, снизилась надёжность обороны «Милана». Он стал слишком многое позволять у своих ворот.

Если бы не Мик Меньян в последних четырёх встречах во всех турнирах, «дьяволы» пропустили бы больше семи мячей. Недавно команда ещё и лишилась защитника — Пьера Калюлю. Он получил жуткую травму во встрече с «Наполи» и перенёс операцию. Сообщается, что француз пропустит четыре месяца.

У «ПСЖ», напротив, на последнем отрезке сезона наблюдается подъём. Он преуспевает как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате Франции. Команда адаптировалась к требованиям Луиса Энрике, стала демонстрировать качественный остроатакующий футбол и начала сметать всех на своём пути.

В последних четырёх турах в Лиге 1 парижане обыграли «Ренн» (3:1), «Страсбург» (3:0), «Брест» (3:2) и «Монпелье» (3:0). Не последнюю роль в успехах сыграл Килиан Мбаппе. За этот отрезок времени нападающий забил два мяча и отдал столько же результативных передач. Он возглавляет список лучших бомбардиров Лиги 1.

Именно забитый Мбаппе гол положил начало разгрому в первом матче с «Миланом». Форвард технично обыграл защитника «россонери» и плотно пробил в ближний угол. Меньян даже не прыгнул, так как не ожидал от француза такого удара. Во встречах с сильными соперниками Килиан делает результат.

Единственный минус заключается в том, что у «ПСЖ» испортились отношения с Мбаппе. Руководство клуба не хотело отпускать его следующим летом бесплатно, поэтому оказывало давление. Футболиста отстранили от сборов в Японии и не выпускали на поле в нескольких стартовых матчах сезона.

Без Мбаппе команда не справлялась, и о разногласиях на время было решено забыть. Однако недавно история получила продолжение. Появилась информация о том, что Мбаппе вёл переговоры с «Реалом». «Сливочные» выступили с опровержением, но авторитетный инсайдер Фабрицио Романо выразил мнение, что данное заявление было сделано для того, чтобы у игрока не ухудшились отношения с «ПСЖ».

Как бы там ни было, парижане выглядят фаворитами грядущей встречи. Поставить на победу красно-синих в «Фонбет» можно с коэффициентом 2.30. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

У «россонери» всё настолько плохо, что даже на домашнем стадионе у них не получилось победить располагающуюся неподалёку от зоны вылета в Серию В команду. С парижанами будет гораздо труднее. В последнее время они в ударе.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Милан» — «ПСЖ» 7 ноября 2023 года

«Милан» на последнем отрезке сезона выглядит очень уязвимым. Он много пропускает, не реализует свои моменты и в итоге проигрывает. «ПСЖ», в свою очередь, набрал отменный ход. Он демонстрирует прекрасный комбинационный командный футбол, много забивает и преуспевает во всех турнирах. Выводы напрашиваются сами собой. Ставки на победу «ПСЖ» можно сделать в «Фонбет» за 2.30, а ещё за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «ПСЖ» за коэффициент 2.30.

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