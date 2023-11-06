«Шахтёр» — «Барселона». Левандовски познакомит Судакова с реальностью

7 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Барселона». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами каталонцев: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.29. Успех оранжево-чёрных оценён в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Барселона» 7 ноября 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Шахтёр» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют оранжево-чёрные, сыграет коэффициент 1.72. Гол сине-гранатовых доступен с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Барселона» (07.11.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 7 ноября состоится восемь встреч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) померяются силами «Шахтёр» и «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Совсем недавно «горняки» пережили смену главного тренера. Должность занял Марино Пушич. Пока что трудно сказать, положительно или отрицательно повлияет на команду назначение такого специалиста. Вероятно, что на адаптацию уйдёт немало времени, ведь украинский клуб он возглавил впервые.

В первенстве дела у оранжево-чёрных, по обыкновению, идут отлично. Они располагаются в верхней части турнирной таблицы чемпионата Украины, а также добрались до полуфинала Кубка страны. На международной арене успехи у «горняков» не такие хорошие.

В трёх матчах группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» победил только «Антверпен» (3:2), а уступил «Порту» (1:3) и «Барселоне» (1:2). Несмотря на старания Дмитрия Ризныка, оранжево-чёрные пропустили семь мячей. Голкипер за этот период времени совершил целых 13 сейвов.

Также «горнякам» очень повезло, что каталонцы не реализовали ряд голевых моментов. Несколько раз мяч попадал в каркас ворот или пролетал в считаных сантиметрах от штанги. Кроме того, два гола сине-гранатовых были отменены из-за небольших офсайдов.

Оранжево-чёрные неплохо смотрелись в концовке, но бóльшая часть матча прошла под тотальным контролем «Барселоны». Не забили сине-гранатовые больше лишь потому, что отсутствовал из-за травмы их лучший бомбардир — Роберт Левандовски. Также игру из-за дисквалификации пропустил Гави.

К предстоящему матчу «Барселона» подходит в более серьёзном составе. Помимо Левандовского, оправился от повреждения ещё один основообразующий игрок каталонцев — Педри. Он принял участие в матче последнего тура Примеры и помог обыграть здорово прибавивший «Реал Сосьедад» (1:0).

Таким образом, подопечные Хави поднялись на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Испанскому специалисту постоянно портили жизнь травмы и дисквалификации. Однако, даже несмотря на это, в 15 матчах во всех турнирах «Барселона» потерпела только одно поражение и три раза сыграла вничью.

За этот период времени сине-гранатовые пропустили 13 мячей, в то время как забили — 32. В 12 (8+4) из них принял непосредственное участие Роберт Левандовски. Во встрече с «Реалом Сосьедад» поляк полезными действиями не отметился, но вполне вероятно, что порадует результативностью в грядущем матче.

Поставить на то, что «Барселона» победит и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Только в одной из шести последних очных встреч «Шахтёр» одержал победу. У него на порядок ниже конкуренция в чемпионате и уровень развития футбола в стране, чем у сине-гранатовых.

К слову, относительно недавно появилась информация, что футболистом «Шахтёра» Георгием Судаковым интересуется ряд топовых клубов. Сообщается, что за 21-летним полузащитником в последнее время наблюдают скауты лондонского «Арсенала», «Бенфики», «Брайтона» и «Челси».

Главное, чтобы Судаков не столкнулся с теми же проблемами, которые возникли у его соотечественника Михаила Мудрика в «Челси». Пока что всё к этому и идёт. «Шахтёр» уже повысил стоимость футболиста до € 40 млн. Чем сильнее ценник будет расти, тем больше давления обрушится на 21-летнего хавбека. Далеко не факт, что молодому украинцу удастся с ним справиться.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Барселона» 7 ноября 2023 года

В первом матче «Шахтёр» не без удачи избежал разгрома. В этот раз будет ещё тяжелее. Вернулись в состав каталонской команды сразу три лидера. Скорее всего, сине-гранатовые будут доминировать на протяжении всей игры и одержат уверенную победу. История очных встреч и результаты выступлений на международной арене всецело на их стороне.

Ставка: «Барселона» победит и не пропустит за коэффициент 2.30.