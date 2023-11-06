«Црвена Звезда» — «Лейпциг». Марко Розе досрочно решит задачу

7 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Лейпциг». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «красных быков» можно с коэффициентом 1.58. Шансы сербского клуба оценили в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Црвена Звезда» — «Лейпциг» 7 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Црвена Звезда» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют «красные быки», сыграет коэффициент 1.50. Гол сербского клуба доступен с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Лейпциг» (07.11.2023)

Групповой этап Лиги чемпионов уже подошёл к 4-му туру, а значит, командам пришло время всерьёз задуматься о своём положении в таблице. 7 ноября 2023 года «Црвена Звезда» будет принимать «Лейпциг» на стадионе «Райко Митич». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

«Красные быки» могут досрочно оформить выход в плей-офф ЛЧ. Для этого им необходимо выигрывать у сербского клуба. После трёх туров команда набрала шесть очков и опережает красно-белых на пять очков, так же, как и «Янг Бойз», которому предстоит сыграть с «Ман Сити» в параллельном матче.

«Лейпциг» побеждал в двух встречах группового этапа. Он обыграл «Янг Бойз» со счётом 3:1 и «Црвену Звезду» — 3:1, а проиграл «горожанам» — 1:3. Примечательно, что все три игры завершились ровно четырьмя голами. Подопечные Марко Розе во всём превосходили команду Барака Бахара, поэтому рассчитывать на реванш сербам будет сложно.

«Красные быки» неплохо выступают в Бундеслиге, занимая после 10 туров пятое место в турнирной таблице. В их активе 20 очков, а до лидирующего «Байера» не хватает восьми очков. Дома в чемпионате Германии клуб не проигрывал, дважды сыграв вничью и победив в трёх встречах.

Потеряв Нкунку, «Лейпциг» не сильно расстроился и быстро нашёл ему замену в лице Луа Опенда. Бельгиец перешёл в состав немецкого клуба из «Ланса» и уже находится на четвёртом месте среди лучших бомбардиров Бундеслиги. На его счету восемь голов и две результативные передачи. В Лиге чемпионов 23-летний спортсмен забил пока только один мяч, но в ворота «Ман Сити».

У «Црвены Звезды» есть только призрачные шансы на выход в плей-офф. Команда располагается на последней строчке и набрала всего лишь одно очко – в матче с «Янг Бойз» (2:2). Проиграла она «Манчестер Сити» (1:3) и «Лейпцигу» (1:3). Заметно, что у подопечных Барака Бахара есть ощутимые проблемы в обороне, которая не справляется с мощной атакой соперников. А ведь именно такое нападение у всех участников группы G.

В турнирной таблице чемпионата Сербии красно-белые занимают второе место, отставая от «Партизана» на три очка. В текущем сезоне не всё получается у «Црвены Звезды», и она проиграла 2 из 13 матчей. Однако на своём стадионе красно-белые не проигрывают ещё с прошлого сезона. За последние девять встреч они побеждали семь раз, а остальные игры завершили вничью.

Если до матча с «Лейпцигом» красно-белые очень хорошо оборонялись дома, то после него что-то изменилось. Сербский клуб пропускает минимум гол на своём поле на протяжении четырёх встреч. Второй матч с «красными быками» обречён стать результативным, причём забить смогут обе команды. Предлагаем поставить на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Црвена Звезда» — «Лейпциг» 7 ноября 2023 года

«Црвена Звезда» стала менее надёжно действовать в обороне. В Лиге чемпионов её защита трещит по швам. В каждом из трёх матчей клуб пропускал не менее двух мячей, но регулярно забивал. На своём поле красно-белые давно не знают поражений, но «Лейпциг» может прервать эту длительную серию. Мы же предлагаем поставить на то, что обе команды забьют и тотал больше 2.5 мяча, следуя тенденциям и статистике.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.