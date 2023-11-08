«Аталанта» — «Штурм». Миранчук задумается о возвращении в РПЛ

Бергамаски прекрасно справляются и без него. Этот матч ещё одно доказательство того, что россиянин им не нужен.

9 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Аталанта» — «Штурм». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех клуба из Граца оценён экспертами в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Штурм» 9 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аталанта» — «Штурм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Аталанта» — «Штурм» (09.11.2023)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 9 ноября состоится 16 встреч 4-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Джевисс» в Бергамо «Аталанта» примет «Штурм». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В последних семи турах в чемпионате Италии «Аталанта» уступила «Лацио» (2:3) и лидирующему «Интеру» (1:2), а также сыграла вничью с «Ювентусом» (0:0). Обыграли бергамаски «Кальяри» (2:0), «Верону» (1:0), «Дженоа» (2:0) и «Эмполи» (3:0). Таким образом, они расположились на пятом месте в турнирной таблице.

Летние трансферы помогли Джану Пьеро Гасперини преобразить игру «богини». Она обзавелась высокой надёжностью в обороне. В 11 встречах в Серии А «Аталанта» пропустила лишь 10 мячей, в то время как забила 19. Пять голов записал на свой счёт талантливый форвард Джанлука Скамакка. Также он отдал одну результативную передачу.

Приобретённый у «Вест Хэма» 24-летний нападающий отлично вписался в стратегию Гасперини, чего не скажешь об Алексее Миранчуке, который минувший сезон провёл в аренде в «Торино». У «быков» россиянин был ведущим футболистом, отвечающим за креатив. Многие ждали, что там он и останется, но полноценный трансфер не состоялся.

Недавно тренер «Торино» Иван Юрич заявил, что его команде не хватает Миранчука. Ходят слухи о том, что хавбек может вернуться. В этом сезоне за «Аталанту» он сыграл в четырёх неполных матчах, в которых не отметился результативными действиями. Зимой клуб планирует снова отправить Алексея в аренду.

Гасперини прекрасно справляется без бывшего полузащитника «Локомотива». Бергамаски демонстрируют высококачественный футбол и преуспевают в Лиге Европы. В трёх матчах группового этапа турнира они обыграли «Ракув» (2:0) и «Спортинг» (2:1), а также сыграли вничью со «Штурмом» (2:2).

Несмотря на то что встреча проходила в Австрии, команда из Граца чудом спаслась от поражения. На 52-й минуте она осталась в меньшинстве при счёте 1:2. Красную карточку получил ведущий полузащитник «Штурма» Штефан Хирлендер.

«Штурму» стоит отдать должное за проявленную самоотверженность. Он не перестал идти вперёд и на 80-й минуте сумел заработать 11-метровый удар, который уверенно реализовал Шимон Влодарчик. Однако для того, чтобы сохранить ничейный счёт на табло, подопечным Ильцера пришлось приложить немало усилий.

Дефицит ресурсов сильно ударил по клубу из Граца. В последних двух турах в чемпионате Австрии он уступил «Аустрии» из Вены (0:1) и ЛАСКу (1:3). В результате «Штурм» спустился на вторую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зальцбурга» составляет два очка.

На выезде и без важного игрока команде вряд ли удастся хотя бы навязать борьбу «Аталанте». Поставить на победу бергамасков и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13. На домашней арене «богиня» наверняка выступит гораздо собраннее и не позволит «Штурму» лишнего у своих ворот.

Также стоит отметить, что у «Штурма» довольно крепкая оборона. В 13 встречах в чемпионате Австрии он пропустил только 11 мячей, а в трёх играх в Лиге Европы — четыре. Поэтому изобилия голов не ждём.

Велика вероятность, что Гасперини вновь оставит Миранчука в запасе. Нельзя исключать, что в ближайшем будущем футболист вернётся в РПЛ. Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий назвал сказками слухи о том, что Алексей присоединится к «Торино». Что ж, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Аталанта» — «Штурм» 9 ноября 2023 года

«Аталанта» — явный фаворит. У неё больше резервов и выше уровень чемпионата. Первый матч очень негативно повлиял на «Штурм». Он потратил много сил, лишился важного игрока и утратил лидерство в чемпионате Австрии. Думаем, на домашнем стадионе бергамаски без особых проблем обыграют клуб из Граца. Впрочем, забивает «богиня» в этом сезоне немного. Да и в защите порядок у обеих команд. Есть все основания полагать, что сыграет «низ» по голам.

Ставка: победа «Аталанты» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.13.