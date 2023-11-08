АЕК — «Марсель». Жиго и Обамеянг слабо играют на выезде

9 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы АЕК — «Марсель». Начало игры — в 20:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу жёлто-чёрных можно с коэффициентом 2.50. Шансы провансальцев оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы АЕК — «Марсель» 9 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч АЕК — «Марсель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют жёлто-чёрные, сыграет коэффициент 1.25. Гол провансальцев доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы АЕК — «Марсель» (09.11.2023)

В этот четверг Лига Европы возвращается: афинский АЕК принимает в Греции «Марсель». Дженнаро Гаттузо продолжает испытывать трудности на посту главного тренера.

Начало карьеры итальянского специалиста в качестве главного тренера провансальцев было далеко не самым удачным, но он справился.

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы Гаттузо одержал победу над афинским клубом со счётом 3:1. Чичан Станкович был удалён в той игре и пропустит встречу.

С хорошими результатами «Марсель» продолжает возглавлять турнирную таблицу группы B, но, учитывая ничью со счётом 2:2 с «Брайтоном» и с «Аяксом» (1:1), в этой группе ещё ничего не понятно.

Тем не менее команда из Лиги 1 занимает первое место, забив восемь голов и пропустив шесть. Однако во Франции клуб продолжает испытывать трудности и выиграл только один из пяти матчей.

Клуб проиграл «ПСЖ» со счётом 0:4, а также уступил «Монако» (2:3) и «Ницце» (0:1), а в минувшие выходные сыграл вничью с «Лиллем» (0:0).

Победа во встрече с «Гавром» со счётом 3:0 стала единственной на этом отрезке, в которой Обамеянг забил в первом тайме, а затем Исмаила Сарр с его передачи увеличил преимущество.

Эта победа стала для провансальцев лишь третьей в сезоне в Лиге 1. В чемпионате Франции «Марсель» пропустил 12 мячей и забил столько же.

Что касается АЕКа, то после поражения в матче с провансальцами он сыграл вничью с «Кифисией» (1:1) и победил со счётом 2:0 ПАОК.

Афинцы занимают второе место в группе B с четырьмя очками. Кроме того, они располагаются на третьей строчке в греческой Суперлиге, отставая на четыре очка от лидера.

В свою очередь, АЕК очень хорошо выступает на домашнем стадионе. Он не проигрывает на протяжении пяти встреч дома. В свою очередь, «Марсель» на выезде ещё никого не обыгрывал в этом сезоне во всех турнирах. Мы рекомендуем поставить на то, что хозяева не проиграют и обе забьют за 2.20.

Ставка: АЕК не проиграет и обе забьют за 2.20.