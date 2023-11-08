«Тулуза» — «Ливерпуль». Юрген Клопп найдёт слова для мотивации

Сделать это будет не сложно. Особенно после ничьей с «Лутоном».

9 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Тулуза» — «Ливерпуль». Начало игры — в 20:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.43. Шансы «фиолетовых» оценили в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Тулуза» — «Ливерпуль» 9 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Тулуза» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют «фиолетовые», сыграет коэффициент 1.58. Гол «красных» доступен с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги Европы «Тулуза» — «Ливерпуль» (09.11.2023)

На 9 ноября запланированы матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. В одном из них на стадионе «Мунисипал» встретятся «Тулуза» и «Ливерпуль», начало игры запланировано на 20:45 мск. Если «красные» выиграют, то вопрос о выходе в плей-офф автоматически пропадёт.

«Тулуза» занимает третье место в группе, имея в активе четыре очка. Ровно столько же у «Юниона» со второй строчки. Подопечные Юргена Клоппа лидируют с девятью очками. Если они одержат ещё одну победу, то ниже второго места уже точно не упадут. Поэтому выиграть у «фиолетовых» в интересах английского клуба. После этого он сможет решать дела в АПЛ.

«Тулуза» выиграла только матч с ЛАСКом со счётом 1:0, а встречу с «Юнионом» завершила вничью – 1:1. Проиграли подопечные Филиппа Монтанье пока только в «Ливерпулю», но разгромно – 1:5. Таким образом, больше одного гола команда не забивала, а в 3-м туре была деклассированна.

Не совсем понятно, как «фиолетовые» собираются налаживать дела в Лиге Европы, если у них очень плохие показатели даже в Лиге 1. Они занимают 14-е место в чемпионате Франции, опережая команды из зоны вылета всего на два очка. «Тулуза» выиграла всего лишь 2 из 11 встреч, уступив в четырёх.

Безвыигрышная серия клуба насчитывает пять матчей, а три последние игры завершились поражениями. За этот отрезок «фиолетовые» сыграли вничью с «Брестом» (1:1) и «Реймсом» (1:1), а проиграли как раз «Ливерпулю» (1:5) в Лиге Европы и в чемпионате Франции «Монпелье» (0:3) и «Гавру» (1:2).

«Ливерпуль» лидирует в группе с девятью очками благодаря победам в матчах с ЛАСКом (3:1), «Юнионом» (2:0) и «Тулузой» (5:1). Райан Гравенберх, Дарвин Нуньес, Диогу Жота и Мохамед Салах забили по два гола на этом отрезке. По понятным причинам «красные» давно переросли такие турниры, как Лига Европы, но, несмотря на это, они пытаются выйти в плей-офф. Если так пойдёт дальше, то они могут выиграть ЛЕ.

В турнирной таблице АПЛ подопечные Юргена Клоппа занимают третье место и отстают от лидера на три очка. У них есть все шансы побороться за чемпионство в этом сезоне, если не будут сбавлять ход. Единственное поражение «Ливерпуль» потерпел в игре с «Тоттенхэмом» со счётом 1:2.

Беспроигрышная серия «красных» в чемпионате Англии длится на протяжении четырёх встреч. За это время они сыграли вничью с «Брайтоном» (2:2) и «Лутоном» (1:1), а победили «Эвертон» (2:0) и «Борнмут» (2:1). Стоит обратить внимание на выездные матчи «Ливерпуля». На протяжении восьми игр в гостях во всех соревнованиях «красные» пропускают минимум один гол. Причём неважно, с кем они играют, будет это «Тоттенхэм» в АПЛ, «Борнмут» в Кубке лиги или ЛАСК в ЛЕ.

Если взять это во внимание, то после одного пропущенного гола «Ливерпуль» обязан забивать такому слабому сопернику минимум три. Ставить под сомнение победу «красных» нет никакого смысла. «Тулуза» в слишком тяжёлом положении, чтобы совершать такие сенсации. Предлагаем поставить на победу «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за 1.87.

Прогноз и ставки на матч «Тулуза» — «Ливерпуль» 9 ноября 2023 года

«Фиолетовые» даже в Лиге 1 не могут побеждать в матчах с откровенно слабыми соперниками. Недавно «Гавр» забил два мяча и выиграл. «Ливерпуль» может в этой встрече закрыть вопрос о выходе в плей-офф и сосредоточиться на чемпионской гонке в АПЛ. Юрген Клопп может даже провести ротацию, но его команда всё равно будет в разы сильнее французского клуба. Также не будем исключать, что хозяевам удастся забить, а это означает, что голов будет много.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за 1.87.