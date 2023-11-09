Вячеслав Борщёв — Назим Садыхов. Ждать лезгинку от россиянина?

Россиянин должен записать этот бой в свои достижения. А по традиции он порадует всех своим танцем победителя.

В ночь с 11 на 12 ноября 2023 года на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) состоится поединок между Вячеславом Борщёвым и Назимом Садыховым. Начнётся он не ранее 4:00 мск.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Борщёв — Садыхов

Поединок между Вячеславом Борщёвым и Назимом Садыховым покажут на телеканале «Матч Боец».

Коэффициенты букмекеров на бой Вячеслав Борщёв — Назим Садыхов

Букмекеры считают фаворитом Садыхова, а ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.71. Шансы Борщёва оценили коэффициентом 2.11. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 50.0.

Прогноз на бой Вячеслав Борщёв — Назим Садыхов (11.11.2023)

В ночь с 11 на 12 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится престижный турнир UFC 295. В предварительном карде сойдутся россиянин Вячеслав Борщёв и Назим Садыхов. Закончится ли нокаутом встреча двух ударников?

Вячеслав Борщёв добился контракта с UFC в 2021 году. Россиянин продемонстрировал свой высокий потенциал, отправив в нокаут Криса Данкана на Претендентской серии Даны Уайта. Пока дела в главном промоушене складываются у бойца не слишком гладко — две победы и два поражения.

Первый бой в UFC у Борщёва прошёл идеально для дебюта. Он довольно быстро нашёл слабое место в защите Дакоты Буша. Поединок завершился в первом раунде победой россиянина, который эффектным ударом нокаутировал соперника. Тем не менее два следующих боя Вячеслав проиграл.

Шанс реабилитироваться и восстановить репутацию Борщёв получил весной этого года в бою с представителем Китая. У Махешата Хайсаера среди козырей были сильный удар и умение не терять голову в жёстких разменах. В принципе, для россиянина этот сценарий выглядел предпочтительным, поскольку он отличается горячим нравом и охотно идёт в размен с соперником.

В самом начале поединка Вячеслав получил от Махешата болезненный удар в глаз и через некоторое время практически перестал им видеть. Тем не менее рефери разрешил продолжить бой, и в итоге Борщёв одержал досрочную победу. В середине второго раунда он провёл точную серию ударов. Судья быстро оценил состояние потерявшегося Хайсаера и принял решение остановить поединок.

Базой для Борщёва является кикбоксинг. Россиянин предпочитает работать в стойке, стараясь действовать не только грубой силой, но и заманивать соперника в ловушки. Он в ходе поединка старается создать максимально удобные условия для решающего удара и тут включает на полную мощь всю свою технику.

29-летний боец Назим Садыхов впервые провёл поединок в MMA в ноябре 2018 года. Он стартовал с поражения, что только дополнительно мотивировало бойца для работы над пробелами в борцовской технике. Одержав шесть побед подряд, он попал на заметку к представителям главного промоушена и получил приглашение в Претендентский турнир Даны Уайта.

Ахмад Сухаил Хасанзада оказался сложным соперником, но Назим справился с волнением и выиграл в третьем раунде нокаутом. Получив путёвку в UFC, азербайджанец не сбавил темп. В дебютном поединке Садыхов победил Эвана Элдера техническим нокаутом, а в последней схватке приёмом победил Терренса Маккинни

Вячеслав Борщёв предпочитает вести бой в стойке, поскольку борьба остаётся для него проблемой. Садыхов предпочтительнее смотрится в партере, поэтому россиянину необходимо тщательно следить за действиями соперника и избежать перевода на землю.

На что ставить?

Борщёв уверенно чувствует себя в стойке. Для него крайне важно затянуть Садыхова в обмен ударами и ждать момента для нокаута. Перевод в партер может создать проблемы для Вячеслава. Но он довольно опытный и хитрый боец, который сумеет загнать соперника в ловушку и закончить схватку одним мощным ударом. После чего россиянин наверняка снова исполнит свой зажигательный танец. Вот и поставим на победу Борщёва за коэффициент 2.11.

Ставка: победа Борщёва за 2.11.