«Зенит» — «Краснодар». Семак — чемпион!

Интрига и конкуренция — это, конечно, здорово, но петербуржцы — фавориты.

11 ноября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.63. Успех краснодарцев оценён в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар» 11 ноября 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (11.11.2023)

До зимнего перерыва осталось совсем мало времени, но ещё пару туров команды провести успеют. 11 ноября состоятся четыре встречи 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В самой поздней из них на стадионе «Газпром Арена» померяются силами «Зенит» и «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Зенит» в этом сезоне не очень стабилен. Он болезненно переносит уход Малкома, который этим летом принял решение перебраться в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». В 14 турах в РПЛ сине-бело-голубые потерпели три поражения и два раза сыграли вничью.

Таким образом, подопечные Сергея Семака расположились на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от «Краснодара» составляет два очка. Дополнительной мотивации действующему чемпиону РПЛ искать не нужно. Впрочем, его проблемы заключаются не в плохом настрое.

Без Малкома качество демонстрируемого петербуржцами футбола сильно снизилось. Наиболее ощутимо у них ухудшились контроль мяча и игра в финальной трети поля. Кроме того, сине-бело-голубые стали пропускать простые мячи. В 14 встречах — 13 голов, в то время как забили 29.

Впрочем, Сергей Семак провёл работу над ошибками и сделал особый акцент на надёжности в обороне. В последних четырёх матчах в РПЛ «Зенит» победил «Сочи» (2:0), «Крылья Советов» (3:1), «Ахмат» (2:1) и «Балтику» (2:0). Также он обыграл калининградцев (2:1) и самарцев (1:0) в Кубке России и выиграл группу. Вот это уже больше похоже на чемпиона.

«Краснодар» в 14 играх в РПЛ уступил только ЦСКА (0:1). Также он сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), «Факелом» (0:0), «Ахматом» (1:1) и «Балтикой» (2:2). Краснодарцы достигли огромного прогресса благодаря Владимиру Ивичу. Он очень грамотно управляет ресурсами и с каждыми новыми сборами делает команду сильнее.

Сербский специалист ставит на надёжность в обороне. В 14 встречах в чемпионате России его подопечные пропустили только девять мячей — меньше всех, а забили 23. Тренер отладил качественную игру в атаке, но в плане результативности «быки» уступают «Зениту», ЦСКА и «Крыльям Советов».

Главной проблемой чёрно-зелёных являются выезды. Только в трёх из семи встреч в РПЛ в гостях им удалось выиграть. Причём две победы были одержаны во встречах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами. В другой «быки» выиграли у «Динамо», но это была игра 1-го тура. Она стала для Марцела Лички дебютной в качестве наставника бело-голубых.

У краснодарцев наверняка будет сумасшедший настрой на грядущий матч, однако на «Газпром Арене» зацепиться за очки будет очень тяжело. Наиболее вероятным исходом видится П1 + ТМ 4.5 мяча. Ставки на данный исход принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением, что «Краснодар» способен отобрать очки у клуба из Санкт-Петербурга. Он отметил, что здорово то, что в чемпионате появилась интрига. С этим нельзя не согласиться, но всё-таки петербуржцы выглядят фаворитами.

История очных встреч всецело на стороне сине-бело-голубых. В 7 из 10 последних матчей они одержали победы. Другие ознаменовались ничейными результатами. Что касается менталитета, то команда из Санкт-Петербурга также в выигрыше. В конце концов, она победила во всех пяти последних сезонах РПЛ.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар» 11 ноября 2023 года

«Зенит» набрал хороший ход на последнем отрезке сезона. Он стал более собранным, в частности в обороне. На домашнем стадионе петербуржцы просто обязаны победить «Краснодар». В противном случае велик риск остаться без золота в этом сезоне. «Быки» наверняка навяжут борьбу чемпиону. Нет сомнений, что они приложат все силы для того, чтобы зацепиться за очки. Однако у чёрно-зелёных наблюдаются проблемы с выездными матчами. Плюс история очных встреч явно не на их стороне. Думается, сине-бело-голубые одержат победу, но не слишком результативную.

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.00.