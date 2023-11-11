«Сочи» — «Рубин». Рашид Рахимов сделал большой скачок

12 ноября состоится матч 15-го тура РПЛ «Сочи» — «Рубин». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 2.11. Успех казанцев оценивается в 3.30. На ничью дают коэффициент 3.26.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура РПЛ «Сочи» — «Рубин» 12 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Сочи» — «Рубин» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют сочинцы, сыграет коэффициент 1.23. Гол казанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Сочи» — «Рубин» (12.11.2023)

Игра 15-го тура РПЛ «Сочи» — «Рубин» начнётся 12 ноября на стадионе «Фишт». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск. Наставник казанцев Рашид Рахимов включён в список претендентов на звание лучшего тренера чемпионата России в октябре. Это вполне заслуженно, поскольку после плохого старта ему удалось исправить ситуацию.

Впервые с сезона-2012/2013 «Рубин» сыграл четыре матча подряд в РПЛ без пропущенных мячей. Напомним, в то время тренером казанцев был мастер тактических защитных ловушек Курбан Бердыев. Теперь его достижение повторил Рашид Рахимов, а в игре с «Сочи» может продлить серию.

«Рубин» в последних трёх выездных встречах чемпионата России действовал уверенно в защите и практически не допускал ошибок, поэтому набрал девять очков. Подопечные Рашида Рахимова обыграли «Факел» (1:0), «Ахмат» (1:0) и «Урал» (1:0). Похвалы заслуживает голкипер Юрий Дюпин. 35-летний ветеран находится в оптимальной форме и спасал команду в очень сложных эпизодах.

После 14 матчей в РПЛ «Рубин» набрал 19 очков и находится на девятом месте в таблице. Тем не менее казанцы до сих пор испытывают проблемы с созданием и реализацией опасных моментов — всего 13 забитых мячей. Лучшие бомбардиры клуба в чемпионате страны — это Джоэль Фамейе и Валентин Вада. У каждого в активе по три гола.

«Сочи» находится в системном кризисе. Аутсайдер РПЛ выиграл лишь один из последних пяти матчей в первенстве и остаётся на 16-м месте в таблице с 10 очками в активе. За этот отрезок он победил «Урал» (4:1), завершил вничью встречу с «Динамо» (3:3), а уступил «Факелу» (0:2), «Зениту» (0:2) и «Пари НН» (0:1).

В последней встрече с бело-голубыми сочинцы сумели уйти от поражения. Перед началом второго тайма они проигрывали со счётом 1:3, но нашли в себе силы для камбэка. На поле бушевали страсти, которые привели к удалению центрального защитника «Сочи» Марсело Алвеса и главного тренера Александра Точилина.

Несмотря на плохие результаты, президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что верит в команду и главного тренера. Инсайдеры не сообщают о возможных перестановках, поэтому Точилин доработает как минимум до зимнего перерыва в чемпионате. Вот только руководитель сочинцев ушёл от прямого ответа о шансах избежать вылета из РПЛ.

В свою очередь, бывший игрок сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой не видит в «Сочи» явного претендента на вылет. Он отметил, что уровень команд в РПЛ подравнялся. «Факел» исправил ситуацию в таблице, а «Ахмат», напротив, попал в кризис, и даже у сочинцев было несколько хороших матчей, по его словам.

Рашида Рахимова недавно отправляли в отставку, а в октябре лига номинировала наставника на звание лучшего тренера месяца. Специалист действительно проделал хорошую работу, и «Рубин» играет максимально надёжно в защите, а в позиционном нападении бережно относится к реализации голевых моментов.

«Сочи» нестабилен, демонстрирует отсутствие баланса между обороной и атакой. В игре с «Динамо» подопечным Точилина удалось уйти от поражения, но действовали они гораздо хуже соперника. Только на эмоциях сочинцы отыгрались, но на постоянной основе так выступать не получится. Рекомендуем рассмотреть ставку на то, что «Рубин» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.43.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Рубин» 12 ноября 2023 года

«Рубин» в последних четырёх встречах в РПЛ аккуратно и без ошибок действует в обороне, а в атаке максимально эффективно использует голевые моменты. «Сочи» слишком нестабилен и надёжно обороняться пока не в состоянии. При домашних трибунах «рубиновые» выглядят гораздо перспективнее. Предлагаем поставить на то, что казанцы не проиграют и тотал меньше 2.5 мяча за 2.43.

Ставка: «Рубин» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.43.