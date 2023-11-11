«Наполи» — «Эмполи». Если не Хвича Кварацхелия, то Маттео Политано

12 ноября состоится матч 12-го тура Серии А «Наполи» — «Эмполи». Начало игры — в 14:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 1.25. Шансы «синих» оценили в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Эмполи» 12 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Наполи» — «Эмполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют неаполитанцы, сыграет коэффициент 1.02. Гол «синих» доступен с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура Серии А «Наполи» — «Эмполи» (12.11.2023)

12 ноября в Серии А завершается 12-й тур. В одном из матчей «Наполи» будет принимать на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Эмполи». Начало встречи запланировано на 14:30 мск.

«Партенопейцы» пока не похожи на действующего чемпиона, но стремятся к своей лучшей форме. Они занимают четвёртое место в таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Интера» на семь очков. Разрыв не такой большой, и ещё полно времени, чтобы его сократить. Руди Гарсия хоть и вызывал некоторые сомнения в своей кандидатуре на старте сезона, но постепенно взял полный контроль над футболистами.

По результативности в Серии А «Наполи» уступает только «Интеру». Клуб забил уже 24 гола, а «змеи» — 27. Осимхен, ставший лучшим бомбардиром минувшего сезона, пытается вернуть себе былой настрой, но забил только шесть мячей, а на данный момент пребывает в лазарете. Не отстаёт от него Маттео Политано, на счету которого пять голов в чемпионате Италии. Тяжелее приходится Кварацхелии. Хвича забил три гола и отдал столько же результативных передач.

Грузин долгое время не мог прервать свою безголевую серию, но недавно вернул уверенность. Правда, в последних трёх встречах с учётом всех соревнований Хвича вновь не отмечался результативным действием. Возможно, травма и отсутствие Осимхена повлияли на показатели Кварацхелии.

Зато вместо Виктора роль лидера атак взял на себя Политано, который в этих пяти встречах без Осимхена забил три гола и получал высокие оценки за свои выступления. Всего «Наполи» не проигрывает на протяжении пяти матчей во всех турнирах. За это время подопечные Руди Гарсии в Серии А обыграли «Верону» (3:1) и «Салернитану» (2:0), а с «Миланом» сыграли вничью – 2:2. В Лиге чемпионов «партенопейцы» победили берлинский «Унион» со счётом 1:0 и сыграли с ним же вничью – 1:1.

Руди Гарсия остался недоволен результатом. Он говорил, что его команда наиграла на победу и использовала не все шансы забить. Также наставник высказался о том, что теперь клуб готов поехать в Мадрид и показать там совершенно другой результат. Хорошо, если его слова будут подтверждены результатом.

«Эмполи» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе всего семь очков. Команда находится в глубоком кризисе и выиграла всего два матча – у «Салернитаны» (1:0) и сенсационно у «Фиорентины» (2:0). Также одна встреча завершилась вничью – с «Удинезе» (0:0). Все остальные игры закончились поражениями. Всего в текущем сезоне «синие» забили четыре гола – худший результат в чемпионате Италии среди остальных клубов.

«Эмполи» проиграл два последних матча – «Аталанте» (0:3) и «Фрозиноне» (1:2). Сезон команда начинала под руководством Паоло Дзанетти, но он был уволен после крупного поражения во встрече с «Ромой» со счётом 0:7. Аурелио Андреацолли стал новым наставником «синих» и пока пользуется доверием руководства. Вопрос только в том, насколько долго оно будет терпеть такие результаты, ведь ситуация не сильно изменилась. Хотя после такого кризиса разгром «Фиорентины» должен немного порадовать.

В этом матче «Наполи» может позволить себе выдохнуть. Соперник простой, команда будет выступать дома, где не выигрывает последние четыре встречи во всех турнирах. Опять же в отличной форме Политано. Он может стать ключевой фигурой в этой игре. Мы же рекомендуем поставить на победу «партенопейцев» всухую за коэффициент 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Наполи» — «Эмполи» 12 ноября 2023 года

От Руди Гарсии на домашнем стадионе заждались побед. Его подопечные остались недовольны ничейным результатом в последнем матче с «Унионом». Причина – много моментов было упущено или потрачено впустую. Чтобы вернуть уверенность, необходимо обыграть кризисного соперника. «Эмполи» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, и предпосылок на изменения в лучшую сторону не предвидится. Рекомендуем ставку на победу «Наполи» всухую. Напомним, «синие» забили в этом розыгрыше всего четыре гола за 11 встреч.

Ставка: победа «Наполи» всухую за 2.05.