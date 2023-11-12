«Сокол» — «Арсенал». Сторожук реанимирует карьеру

«Канониры» не проигрывают в Первой лиге восемь матчей кряду. Благодарить за это нужно экс-тренера «Краснодара».

13 ноября состоится матч 18-го тура Первой лиги «Сокол» — «Арсенал». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу туляков можно с коэффициентом 1.93. Успех саратовцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Сокол» — «Арсенал» 13 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Сокол» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура Первой лиги «Сокол» — «Арсенал» (13.11.2023)

До зимнего перерыва всё меньше времени, но ещё пару туров команды провести успеют. 13 ноября состоится матч, который закроет программу 18-го тура Первой лиги. На стадионе «Локомотив» в Саратове померяются силами местный «Сокол» и тульский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Сокол» очень ярко начал сезон, но для того, чтобы стабильно держаться в верхней части турнирной таблицы Первой лиги, ему банально не хватило ресурсов. Это и неудивительно, ведь ещё в прошлом сезоне команда из Саратова выступала во Второй лиге.

В последних девяти матчах в Первой лиге подопечные Дениса Бояринцева не одержали ни одной победы. Вничью они сыграли с «КАМАЗом» (1:1), «Аланией» (0:0) и «Нефтехимиком» (2:2). Уступили «Черноморцу» (3:5), махачкалинскому «Динамо» (0:2), как раз «Арсеналу» (0:3), «Енисею» (3:5), «Акрону» (0:1) и «Тюмени» (0:2).

В результате саратовцы спустились на 14-ю строчку в турнирной таблице. Отрыв от располагающегося ниже «Черноморца» составляет всего одно очко. Бояринцев старается сохранять позитивный настрой, но дела у «Сокола» обстоят, откровенно говоря, плохо.

В 17 матчах в Первой лиге саратовцы пропустили 29 мячей — больше всех. У них наблюдаются серьёзные проблемы оборонительного характера, а тут ещё и дисквалификацию получил основной голкипер — Пётр Косаревский. Он получил красную карточку в матче последнего тура с «Тюменью».

Бояринцев в безвыходной ситуации. Кроме как Артёмом Фёдоровым, ему некем заменить Косаревского. 38-летний голкипер в этом сезоне принял участие в пяти неполных встречах, в которых пропустил 14 мячей. Всё ведёт к тому, что безвыигрышная серия саратовцев продлится до 10 игр.

У тульского «Арсенала», напротив, после отнюдь не лучшего начала сезона дела пошли на лад. Решение руководства клуба довериться бывшему главному тренеру «Краснодара» Александру Сторожуку оказалось правильным. У наставника ушло много времени, но он всё-таки сумел вытащить команду из кризиса и реанимировал свою карьеру.

В последних восьми матчах в Первой лиге красно-жёлтые не потерпели ни одного поражения. Вничью они сыграли с «Волгарём» (1:1), «Нефтехимиком» (0:0), «СКА-Хабаровск» (1:1) и «Аланией» (1:1). Причём во всех четырёх случаях подопечные Сторожука играли на выезде.

Помимо «Сокола», обыграли туляки «Шинник» (2:0), «Кубань» (3:1) и «Родину» (1:0). Таким образом, они поднялись на шестую строчку в турнирной таблице. Отставание от идущего на четвёртом месте махачкалинского «Динамо» составляет пять очков. Немало, но шансы ны выход в РПЛ у «канониров» есть, и приличные.

Если «Арсенал» продолжит прогрессировать, то с большой долей вероятности сможет даже добыть прямую путёвку в РПЛ. Отставание от располагающейся на второй строчке «Тюмени» не сильно отличается от расстояния до махачкалинского «Динамо» — шесть очков.

Сторожук поставил «Арсеналу» отличную игру в обороне. В последних восьми турах в Первой лиге он пропустил только четыре мяча. Кроме того, бывший наставник «Краснодара» раскрыл талант Джонатана Окоронкво. За этот период времени он забил семь мячей и поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров лиги.

Поставить на победу туляков в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. История шести последних очных встреч на стороне красно-жёлтых. Только в одной они потерпели поражения. И то в Кубке России, в серии послематчевых пенальти.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Сокол» — «Арсенал» 18 ноября 2023 года

У «Сокола» гораздо меньше ресурсов, чем у тульского «Арсенала». Кроме того, саратовцы пребывают в чёрной полосе. Хорошо, если им удастся избежать разгромного поражения в предстоящем матче. Без основного голкипера будет непросто. «Канониры» набрали отличный ход, и, скорее всего, в дальнейшем они будут только прибавлять. Сторожук наконец-то отладил игровые механизмы красно-жёлтых. Теперь они могут и за выход в РПЛ побороться.

Ставка: победа «Арсенала» за коэффициент 1.93.