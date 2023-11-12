«Флорида» — «Чикаго». Коннор Бедард только учится

За талантливым хоккеистом «ястребов» большое будущее, но пока его команда терпит поражения.

12 ноября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Флорида» — «Чикаго». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 1.69. Успех «Блэкхоукс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида» — «Чикаго» 12 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Флорида» — «Чикаго» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.55. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Чикаго Блэкхоукс» (12.11.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 12 ноября 2023, воскресенье. 21:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

12 ноября состоятся 11 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В самом позднем из них на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз померяются силами местная «Флорида Пантерз» и «Чикаго Блэкхоукс». Первое вбрасывание запланировано на 21:00 мск.

В последних 11 матчах в регулярном чемпионате НХЛ «Флорида» уступила только «Ванкуверу» (3:5), «Бостону» (2:3 ОТ) и как раз «Чикаго» (2:5). Также она одержала две победы в овертайме. Во всех остальных встречах команда выиграла в основное время, в частности в последнем матче с «Каролиной» (5:2).

Примечательно, что два из трёх поражений подопечные Пола Мориса потерпели на выезде. Кроме того, в матче с «Блэкхоукс» не принимал участия Сергей Бобровский. Защищал ворота его сменщик Энтони Столарз. Не исключено, что сыграет он и в грядущем матче.

Бобровский в этом сезоне принял участие в 11 из 14 игр, в которых отразил 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,65. Он обошёл легендарного Джона Ванбисбрука и вышел на чистое второе место по количеству выигранных встреч в составе «пантер». Победа в матче с «Каролиной» стала для него 112-й за клуб.

35-летний россиянин набрал великолепную форму, но на него идёт очень большая нагрузка. Именно поэтому есть основания полагать, что в грядущем матче сыграет Столарз. Бобровскому определённо не помешает выходной для того, чтобы восстановить запас энергии.

«Чикаго» заметно прибавил относительно минувшего сезона. Благотворно отразился на нём выбор на драфте молодого талантливого нападающего Коннора Бедарда. Перспективному 18-летнему канадскому хоккеисту пророчат большое будущее, и понятно почему.

Бедард был одним из лидеров молодёжной национальной команды, а теперь имеет хорошие шансы стать суперзвездой НХЛ. В 12 матчах в составе «Блэкхоукс» он забросил семь шайб, а также отметился четырьмя результативными передачами. Для начала очень даже неплохо.

Впрочем, несмотря на старания Бедарда, «Чикаго» одержал за этот период времени только пять побед. Во всех остальных встречах подопечные Люка Ричардсона потерпели поражения в основное время Забросили они только 31 шайбу, а пропустили 41.

Таким образом, «Блэкхоукс» расположились на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от занимающего восьмое место «Сент-Луиса» составляет три очка. Удастся ли им на выезде доставить проблемы раздухарившейся «Флориде»? Маловероятно.

У «Пантерз» намного лучше комплектация состава. При этом, ведущие хоккеисты — Мэттью Ткачук, Александр Барков и Сэм Райнхарт, равно как и Бобровский, пребывают в отменном тонусе и делают результат. Американец в 13 матчах набрал 13 (3+10) очков по системе «гол+пас», финн — 14 (5+9), а канадец — 17 (9+8).

Поставить на победу команды из Санрайза и тотал больше 5.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. 10 из 16 последних очных встреч закончились именно так. Только в пяти «Блэкхоукс» одержали победы, причём четыре раза они выиграли на домашнем стадионе.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Флорида» — «Чикаго» 12 ноября 2023 года

«Флорида» набрала отличный ход. Её ведущие игроки пребывают в отменной форме и регулярно радуют результативностью. Даже если Морис решит поберечь силы Бобровского, у «Пантерз» есть все шансы обыграть «Чикаго». У «Блэкхоукс» неплохо обстоят дела с результативностью, но они слишком много пропускают и часто терпят поражения. История очных встреч, результаты и статистика свидетельствуют в пользу победы хозяев и большого количества голов. Полагаем, сыграет данная ставка и в этот раз.

Ставка: победа «Флориды» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.16.