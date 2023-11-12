«Рейнджерс» — «Коламбус». Панарин идёт за новыми рекордами

13 ноября состоится матч НХЛ «Рейнджерс» — «Коламбус». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют фаворитами хозяев. Поставить на победу «синерубашечников» в основное время можно с коэффициентом 1.65. Шансы «мундиров» оценили в 4.05. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.85.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Коламбус» 13 ноября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Рейнджерс» — «Коламбус» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.23. Ставки на победу «синерубашечников» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.41. Если выиграют в матче «мундиры», сыграет коэффициент 2.94.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс» (13.11.2023)

Набирает обороты регулярный сезон НХЛ. 13 ноября «Рейнджерс» сыграет с «Коламбусом» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

«Синерубашечники» отлично стартовали и занимают второе место в таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Бостона» всего на два очка. Хороший результат им во многом обеспечивает великолепное выступление Артемия Панарина.

Россиянин стал вторым хоккеистом в истории «Рейнджерс», набравшим очки в 13 матчах подряд со старта сезона. Первое место в рейтинге принадлежит Роду Жильберу, у которого в активе 14 встреч с результативными действиями. Он установил рекорд в сезоне-1972/1973.

Вторая вершина, которую может покорить Артемий Панарин, – это рекорд результативной серии среди россиян. Он принадлежит Дмитрию Квартальнову. Наставник минского «Динамо» в сезоне-1992/1993 выступал за «Бостон» и стартовал с 14-матчевой серии с набранными очками. Судя по настрою и уровню игры лидера «синерубашечников», он вполне способен не только повторить достижение звёзд прошлого, но и опередить их.

В минувшей встрече с «Миннесотой», которую выиграли «Рейнджерс» со счётом 4:1, Панарин забросил шайбу и сделал результативную передачу. Эта победа стала четвёртой в пяти домашних матчах регулярки для «синерубашечников». Они обыграли «Аризону» (2:1), «Каролину» (2:1), «Детройт» (5:3) и «Миннесоту» (4:1), а уступили «Нэшвиллу» (1:4). Отметим, что четыре игры закончились тоталом меньше 5.5 шайбы!

«Рейнджерс» могут вполне стать одними из претендентов на победу в регулярке. Команда располагает сбалансированным составом, а главный тренер Питер Лавиолетт умеет работать с индивидуально сильными игроками и выводить их на пик формы.

Резкий взлёт Артемия Панарина в какой-то мере является подтверждением мастерства наставника «синерубашечников», который определил для россиянина оптимальную позицию. Напомним, форвард «Рейнджерс» занимает третье место в списке лучших бомбардиров лиги. У него в активе 22 очка.

Отсутствие травмированного Шестёркина, несомненно, сказывается на результатах. Правда, «Коламбус» стартовал крайне слабо и занимает место в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции. Основные проблемы «мундиры» испытывают с позиционным нападением. На Востоке хуже дела в атаке обстоят только у «Вашингтона» с Александром Овечкиным и «Айлендерс».

Подопечные Питера Лавиолетта в регулярке на домашней арене действуют уверенно и справились с сильными соперниками, добыв четыре победы в пяти играх. «Синерубашечники» пропускают в среднем по два гола за встречу, но и забрасывают не много — 14 шайб за пять игр. Вот и поставим на победу «Рейнджерс» и тотал меньше 7.5 за коэффициент 2.30.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Коламбус» 13 ноября 2023 года

«Рейнджерс» стараются играть комбинационно и редко включают повышенные скорости в матчах, экономно распределяя силы. За счёт опытной и крепкой обороны они нейтрализуют большинство опасных моментов соперников. Одного или двух результативных действий в исполнении Артемия Панарина вполне хватит «синерубашечникам» для уверенной победы. Тренерскому штабу «Коламбуса» предстоит ещё много работы над позиционным нападением, поэтому вряд ли они забросят больше двух шайб. Вот и поставим на победу «Рейнджерс» и тотал меньше 7.5 шайбы за коэффициент 2.30.

Ставка: победа «Рейнджерс» и тотал меньше 7.5 шайбы за 2.30.