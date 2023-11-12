ЦСКА — «Нефтехимик». Энтузиазма у Сергея Фёдорова не отнять

13 ноября состоится матч КХЛ ЦСКА – «Нефтехимик». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 1.65. Шансы нижнекамцев оценили в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Нефтехимик» 13 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч ЦСКА – «Нефтехимик» не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.65. Поставить на то, что гол будет в каждом периоде, можно за 1.63. Ставки на гол на 60-й минуте принимаются за 4.10.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Нефтехимик» (13.11.2023)

Продолжаем следить за регулярным сезоном КХЛ. На 13 ноября запланированы два матча. В одном из них ЦСКА на «ЦСКА-Арене» будет принимать «Нефтехимик». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Армейцы пока не похожи на действующих обладателей Кубка Гагарина. Этот сезон не задался у москвичей с самого начала, и по-прежнему их продолжает штормить. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков. Отставание от первого места, на котором располагается «Спартак», составляет 13 очков.

Красно-синие выступают с переменным успехом. Недавно они вели серию из пяти побед, во время которой обыграли «Амур» (3:2 Б), «Сибирь» (6:3) и даже лидирующий «Спартак» (3:0). Правда, после этого ЦСКА уступил в трёх встречах – «Ладе» (3:4), «Трактору» (0:4) и «Авангарду» (4:6). Стоит отметить, что плохи дела с обороной некогда крепкой команды – минимум по четыре гола пропущено в каждой из трёх игр.

Причём в двух из этих встреч на воротах играл Федотов, а в другой – Шарыченков. А вот Дмитрий Гамзин свои последние два матча в составе армейцев выиграл, после чего не выходил на лёд. Неужели Фёдоров ошибся, устроив чехарду с вратарями? Быть может, пора остановиться на ком-то одном?

Шарыченков провёл восемь встреч, выиграв четыре, отразив 198 бросков в створ. Иван Федотов победил в 7 из 16 игр и провёл три «сухих» встречи. У редко появляющегося Гамзина три победы в трёх матчах, в которых он отразил 75 бросков. Правда, Дмитрий выходил в играх с соперниками, которые были слабее армейцев.

Сам Фёдоров понимает и говорит, что команда легко пропускает, но уверяет о знании причин происходящего. Правда, разглашать это общественности отказался. Тренер также добавил, что такого пути он ещё не проходил. Так, может, он и не знает, как выбираться из подобных тяжёлых ситуаций?

Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов высказал свою обеспокоенность происходящим. По его словам, есть много вопросов к главному тренеру. Он также отметил, что так играть действующий чемпион не может себе позволить и его тревожит этот вопрос. Всё по делу.

«Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 29 очков и отстаёт от лидера на 12 очков. Однако на Востоке никто не играет хуже в обороне, чем нижнекамцы – 94 пропущенные шайбы. Ровно столько же пропустил «Барыс», находящийся на 11-й строчке.

Хуже всего «волки» выступают на выездах. За 12 последних гостевых встреч они побеждали только три раза, суммарно пропустив 50 шайб. Временами «Нефтехимик» выдаёт вполне хорошие матчи. Он выиграл три из семи последних встреч, но у таких команд, как «Ак Барс» (2:1), «Сибирь» (3:1) и «Салават Юлаев» (4:3).

Проиграли нижнекамцы лидирующему «Спартаку» (1:6 и 1:4), «Автомобилисту» (1:2) и СКА (2:4). Непростые были соперники у «волков», но хоть какой-то результат в этих семи матчах они показали. После поражения петербуржцам высказался главный тренер «Нефтехимика». Он похвалил своих подопечных, сказал, что они были близки к тому, чтобы вытащить игру, но не срослось.

Также Леонтьев негативно отнёсся к вопросу о выравнивании лиги. Он отметил, что, пока у команд будет абсолютно разный бюджет, ни о каком выравнивании речи быть не может. Он также добавил, что нужно давать этому объективную оценку, а не строить иллюзий. С этим не поспоришь.

ЦСКА нужна победа в этом матче, как воздух. Доводить до четвёртого поражения подряд ни Фёдоров, ни его подопечные не хотят. Для исправления ситуации нужно просто обыграть «волков». Если получилось выиграть у «Спартака», который дважды крупно побеждал нижнекамцев, то должно получиться выполнить и эту задачу. Мы рекомендуем поставить на победу ЦСКА с форой (-1.5) за 2.05.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Нефтехимик» 13 ноября 2023 года

Армейцы проиграли три последние встречи, но так дальше продолжаться не может. Пока команда не угодила в кризис, необходимо поднять настрой хоккеистов. Сделать это можно, только прервав серию поражений. Для этого у ЦСКА есть всё и даже три голкипера, которые постоянно меняются в разных матчах. Возможно, если будет больше постоянства, то и результаты резко поползут вверх. «Нефтехимик» цепляется за очки в играх с лидерами Востока, но, как только дело доходит до матчей с командами из Западной конференции, тут же теряется и проигрывает. Поэтому поставим на победу ЦСКА с форой (-1.5) за 2.05.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.05.