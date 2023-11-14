«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй». Павел Бучневич будет вознаграждён

Россиянин переживал, что был сам на себя не похож, но хет-трик в последнем матче придаст ему уверенности.

15 ноября состоится матч НХЛ «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй». Начало – в 4:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют фаворитами гостей. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.83. Шансы «Блюз» оценили в 3.40. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» 15 ноября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.28. Ставки на победу «Лайтнинг» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.53. Если выиграют «Блюз», сыграет коэффициент 2.35.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (15.11.2023)

Регулярный сезон НХЛ набрал полный ход. 15 ноября «Сент-Луис» сыграет с «Тампа-Бэй» на стадионе «Энтерпрайз-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 4:00 мск. Лучший бомбардир «молний» Никита Кучеров пропустил минувший матч с «Каролиной» из-за болезни. Сумеет ли он восстановиться ко встрече с «музыкантами»?

Вопрос появления Никиты на площадке — ключевой для «Тампа-Бэй». Без россиянина «молнии» уступили «Харрикейнз» со счётом 0:4, нанеся всего 22 броска. Потеря нападающего оказалась фатальной. Отметим, что в текущем сезоне у Кучерова в активе 23 очка в 14 встречах — 11 шайб и 12 результативных передач. Он входит в тройку лучших бомбардиров НХЛ.

Его отсутствие усложнит задачу «Лайтнинг» по выходу из кризиса — только две победы в последних пяти выездных матчах. Подопечные Джона Купера обыграли «Оттаву» (6:4) и «Монреаль» (5:3), а уступили «Баффало» (2:3 ОТ), «Коламбусу» (2:4) и «Торонто» (5:6 ОТ). Не стоит забывать и о травме голкипера Андрея Василевского.

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер рассказал в интервью, что отсутствие Никиты Кучерова является проблемой для команды. Наставник считает россиянина одним из лучших исполнителей в НХЛ, который определяет игровой почерк «молний». Его функции должны брать на себя партнёры, но во встрече с «Каролиной» этого не произошло.

После 15 матчей в активе у «Тампа-Бэй» 16 очков. Она занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. Стоит отметить проблемы «молний» в защите. Они пропустили 54 шайбы, что наряду с «Торонто» является пока худшим показателем на Востоке. Для победы приходится бросать все силы в атаку, но в отсутствие Кучерова хромает реализация.

В свою очередь, «Сент-Луис» заметно прибавил в ноябре и переместился на восьмое место в таблице Западной конференции. После 13 матчей в его активе 15 очков. Отметим, что «музыканты» выиграли четыре из последних пяти встреч. Они победили «Нью-Джерси» (4:1), «Монреаль» (6:3), «Аризону» (2:1) и «Колорадо» (8:2), а уступили «Виннипегу» (2:5).

Отлично провёл последний отрезок Павел Бучневич. В минувшей игре с «Колорадо» (8:2) он записал в актив хет-трик, причём два гола забил в меньшинстве. Также три шайбы в этой встрече забросил Брэйден Шенн. Россиянин и канадец стали третьим дуэтом в истории «Сент-Луиса», сделавшим по хет-трику в одном матче. Это произошло впервые с 1986 года.

Пока нет достоверной информации об участии в игре с «музыкантами» Никиты Кучерова. В его отсутствие атакующий потенциал «молний» резко снижается. Им будет сложно найти слабое место в плотной обороне соперника. А вот позиционное нападение «Блюз» заработало на полную мощность. Вот и поставим на то, что «Сент-Луис» не проиграет в основное время матча, за коэффициент 1.96.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» 15 ноября 2023 года

На «Тампа-Бэй» продолжают сыпаться неприятности. После тяжёлой травмы голкипера Василевского заболел Кучеров. Без российского нападающего не работает позиционное нападение, которое по замыслу главного тренера Джона Купера должно компенсировать ошибки в защите. Для находящихся на подъёме «музыкантов», умеющих надёжно играть в защите и реализовывать опасные моменты, «молнии» являются удобным соперником. Вот и поставим, что «Сент-Луис» не проиграет за 1.96.

Ставка: «Сент-Луис» не проиграет за 1.96.