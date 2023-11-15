Иван Штырков — Владимир Минеев. У Уральского Халка нет кикбоксинга, но есть характер

В Сочи на «RED Арене» запланирован новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главное событие — поединок Ивана Штыркова и Владимира Минеева. Встреча спортсменов пройдёт в формате «три раунда по три минуты» по правилам кикбоксинга.

Дата и время боя Иван Штырков — Владимир Минеев

Поединок бойцов пройдёт 18 ноября в Сочи, Россия, и начнётся не ранее 23:00.

Коэффициенты букмекеров на бой Иван Штырков — Владимир Минеев 18 ноября 2023 года

Эксперты уверены в победе Минеева и предлагают поставить на это событие с коэффициентом 1.05. Шансы Штыркова оценили в 10.6. Вероятность ничьей — 33.0. Аналитики считают, что бой затянется. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимают за 1.70, а тотал меньше 2.5 раунда — за 2.03.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Иван Штырков — Владимир Минеев

Смотреть трансляцию поединка между Иваном Штырковым и Владимиром Минеевым можно будет на телеканале «РЕН ТВ».

Почему Минеев — фаворит?

Владимир Минеев провёл свой последний бой 16 сентября в Элисте. Его соперником оказался экс-чемпион Bellator Рафаэль Карвальо. Поединок завершился уверенной победой россиянина. Он трижды пробил защиту бразильца, отправив того на настил. Судья принял решение остановить схватку.

Владимир является базовым кикбоксёром с отточенной техникой, который способен резко сокращать дистанцию для нанесения решающего удара. Среди его козырей: умение точно просчитывать ответные действия соперника, тайминг и футворк. Отработанный приём Минеева с уходом в сторону и молниеносной контратакой стал большой проблемой для Карвальо.

До боя с бразильцем в сентябре у Минеева был большой перерыв в выступлениях. За прошедшие два месяца Владимир перешёл на полноценные тренировки, привёл в порядок физическую форму и восстановил силу удара. У него огромное преимущество в работе ногами над Штырковым, что в бою по правилам кикбоксинга может стать решающим фактором. На победу Волжанина предлагают коэффициент 1.05.

Каковы шансы Штыркова?

Эксперты сразу определились с фаворитом, отдав предпочтение Минееву. В свою очередь, Штыркову придётся доказать, что он достойный соперник. На его победу дают 10.6. Напомним, 26 августа на турнире Hardcore Boxing Иван провёл поединок по правилам бокса с Константином Ерохиным. В том бою Уральский Халк потерпел поражение нокаутом в первом раунде, продержавшись 70 секунд. Возникают сомнения, хватило ли ему два месяца восстановления после серьёзного удара.

Штырков — неудобный соперник для любого бойца. Он обладает мощным телосложением и силой. В последнее время Уральский Халк упорно тренируется и осваивает кикбоксинг. У него своеобразная техника, которая может удивить соперника. Иван пробует себя в различных видах единоборств, но, по мнению известного бойца ММА Александра Олейника, ему нужно ещё два-три года, чтобы полноценно освоить технику. Штыркову необходимо больше работать.

Глава RCC Николай Клименко рассказал о важности боя с Владимиром Минеевым для Штыркова. По его мнению, это топ-бойцы, за которыми будет наблюдать огромное количество зрителей. Но по выносливости Иван уступает сопернику, поэтому после двух раундов вполне способен пропустить сильный удар из-за потери концентрации. Да и в кикбоксинге он только набирает опыт.

На что ставить?

Владимир Минеев намного превосходит Ивана Штыркова в кикбоксинге. Физическая мощь не столь важна, как умение работать ногами, подвижность и резкость. Тем не менее Уральский Халк обладает крепким характером и умеет держать удары. Он вряд ли победит Волжанина, но продержаться два раунда вполне способен.

Нам представляется перспективной ставка на тотал больше 2.5 раунда за коэффициент 1.70.

Ставка: тотал больше 2.5 раунда за 1.70.