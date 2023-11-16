Колумбия — Бразилия. У 17-летнего Эндрика нет права на ошибку

Его уже сравнивают с легендарным Пеле, но бразилец скромен и больше думает о предстоящих матчах. «Кофейщики» останутся без очков.

17 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа квалификации на ЧМ-2026 Колумбия — Бразилия. Начало игры — в 3:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу бразильцев можно с коэффициентом 2.25. Шансы колумбийцев оценили в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Колумбия — Бразилия 17 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч Колумбия — Бразилия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют колумбийцы, сыграет коэффициент 1.57. Гол бразильцев доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура квалификации на ЧМ-2026 Колумбия — Бразилия (17.11.2023)

Пока европейские сборные проходят квалификацию на чемпионат Европы, американские национальные команды принимают участие в отборе на чемпионат мира — 2026. 17 ноября в одном из матчей 5-го тура группового этапа Колумбия будет принимать сборную Бразилии на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес». Начало встречи запланировано на 3:00 мск.

«Кофейщики» занимают шестое место в турнирной таблице отбора на ЧМ-2026, имея в активе шесть очков. Они очень слабо действуют в атаке, забив за четыре матча всего три мяча, но держат плотную оборону, пропустив два гола. Отставание от лидирующей Аргентины составляет шесть очков.

Колумбия пока не проигрывала в квалификации на чемпионат мира – 2026. Она одержала победу в матче с Венесуэлой со счётом 1:0, а в остальных трёх встречах сыграла вничью – с Чили (0:0), Уругваем (2:2) и Эквадором (0:0). Получится ли сохранить тенденцию после игры с Бразилией?

Ноябрьские матчи очень важны для «кофейщиков», ведь им предстоит сыграть не только с бразильцами, но и с Парагваем. На эти ответственные игры Рейнальдо Руэда вызывал трёх футболистов из РПЛ: Джона Кордобу из «Краснодара», Хорхе Карраскаля из московского «Динамо» и Матео Кассьерру из «Зенита». Вильмар Барриос не попал в заявку.

Правда, Матео не смог поехать со сборной из-за повреждения, которое получил в минувшем матче «Зенита» с «Краснодаром». Вместо него был дозаявлен Хуан Камило Эрнандес. А вот на то, что Барриоса не вызвали на ноябрьские матчи, отреагировал его агент. По его словам, тренер решил дать шанс другим футболистам, но Вильмара обязательно вызовут в следующий раз. Хорошо, если причины настолько простые.

Бразилия занимает третью строчку в таблице отбора на Евро-2024. Команда набрала семь очков, но ровно столько же у Уругвая и Венесуэлы. Пока результаты команды не впечатляют. Сначала жёлто-зелёные разгромили Боливию со счётом 5:1, а затем обыграли Перу – 1:0. Вничью бразильцы сыграли с Венесуэлой – 1:1. Также они потерпели поражение во встрече с Уругваем – 0:2. Примечательно, что за всю игру «избранные» нанесли всего один удар в сторону ворот и ни одного — в створ.

На ноябрьские матчи из-за травмы не сможет приехать Неймар. Зато впервые получил приглашение 17-летний Эндрик, которого уже подписал «Реал». Он станет его футболистом сразу после достижения совершеннолетия, а пока представляет «Палмейрас». Последний раз в таком юном возрасте в состав Бразилии в 1993 году попадал Роналдо.

Также в состав был включён Габриэл Жезус и уже показал Эндрику, куда он попал. Во время тренировки сборной Бразилии нападающий «Арсенала» в одном из моментов провёл силовой приём в рамках правил и отправил юного футболиста на газон. Этот эпизод многим напомнил похожий случай с участием Пеле. Болельщики и эксперты уже говорят о том, что будущий игрок «Реала» сможет достичь таких же высот, как легенда Бразилии.

Ворота «избранных» под надёжной защитой. На место основного голкипера будут претендовать Алисон Бекер и Эдерсон. Также были вызываны такие известные футболисты, как Габриэл Мартинелли, Винисиус Жуниор, Маркиньос и другие. Будет интересно посмотреть, как жёлто-зелёные справятся без Неймара.

Мы считаем, что без своей главной звезды, бразильцы смогут показать результат даже лучше, чем прежде. На первый план выйдут футболисты, которые оставались в тени. У них будет шанс проявить себя. Особенно мотивирован будет молодой Эндрик. И пусть у него пока мало опыта и физической силы, но желания показать себя у него не отнять. Поставим на победу Бразилии за 2.25.

Прогноз и ставки на матч Колумбия — Бразилия 17 ноября 2023 года

«Кофейщики» умело цепляются за ничью в очень тяжёлых матчах, контролируют темп и неплохо обороняются. Хотя защита не спасла колумбийцев от двух пропущенных голов во встрече с Уругваем. Отсутствие Неймара мотивирует других футболистов Бразилии, шанс проявить себя получит впервые вызванный в сборную 17-летний Эндрик, если выйдет на поле. Мы считаем, что «избранные» выиграют.

Ставка: победа Бразилии за 2.25.