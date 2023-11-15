Лихтенштейн — Португалия. Роберто Мартинес держит Криштиану Роналду в тонусе

16 ноября состоится матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Лихтенштейн — Португалия. Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.01. Шансы красно-синих оцениваются в 99.0. На ничью дают коэффициент 24.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Лихтенштейн — Португалия 16 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Лихтенштейн — Португалия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 6.70. Если забьют красно-синие, сыграет коэффициент 4.20. Поставить на «обе забьют» предлагают за 4.20.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Лихтенштейн — Португалия (16.11.2023)

16 ноября в матче 9-го тура квалификации на Евро-2024 Лихтенштейн на домашнем стадионе «Райнпарк» примет Португалию. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

В минувшей встрече с Боснией и Герцеговиной подопечные Роберто Мартинеса победили со счётом 5:0. Они выиграли в отборе все восемь матчей с общим счётом 32:2 и уже обеспечили путёвку на Евро-2024.

Эта квалификация стала одной из самых лёгких в истории сборной, поскольку конкуренты оказались гораздо ниже уровнем. Криштиану Роналду в интервью согласился с этим утверждением, но призвал отдать должное игрокам. Форвард «Аль-Насра» также высоко оценивает вклад главного тренера Роберто Мартинеса. Кроме того, он рассчитывает сыграть на ЧЕ-2024, если не будет травмирован.

Недавняя крупная победа в игре с боснийцами стала возможной благодаря дублю Роналду, а также голам Бруну Фернандеша, Жоау Канселу и Жоау Феликса. Во втором тайме игра прошла в низком темпе и без явных голевых моментов.

Португальцы в квалификации Евро-2024 выиграли все матчи. Они победили на выезде Люксембург (6:0), Исландию (1:0), Словакию (1:0), Боснию и Герцеговину (5:0), а на домашней арене обыграли Лихтенштейн (4:0), боснийцев (3:0), люксембуржцев (9:0) и словаков (3:2). Всего в отборе на ЧЕ-2024 подопечные Мартинеса пропустили два мяча.

Одним из главных героев квалификации стал голкипер португальцев Диогу Кошта. Недавно он признан самым дорогим вратарём в мире. 24-летний игрок «Порту» оценён в € 45 млн. Топ-клубы уже выстроились в очередь за ним, но пока трансфер не состоялся. «Драконы» отклонили предложения «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер Роберто Мартинес вызвал в сборную Португалии практически всех сильнейших игроков, несмотря на то что задача уже решена. Отметим, что в составе появится даже 40-летний защитник «Порту» Пепе. Недавно он забил мяч в матче Лиги чемпионов и стал самым возрастным автором гола в этом турнире, отодвинув на второе место Франческо Тотти.

Лихтенштейн плохо выступает на домашней арене в квалификации Евро-2024. Красно-синие провели дома три встречи, в которых проиграли Исландии (0:7), Словакии (0:1), а также Боснии и Герцеговине (0:2).

Отметим, что им удалось забить в отборе всего один гол, автором которого стал защитник Сандро Вольфингер. Это знаменательное событие случилось в выездной встрече с боснийцами. В минувшем туре Лихтенштейн проиграл в гостях Исландии со счётом 0:4.

Весьма вероятно, что Роберто Мартинес проведёт ротацию, но вряд ли оставит на скамейке запасных Криштиану Роналду. Форвард нацелился на 1000 забитых мячей, а защита сборной Лихтенштейна наверняка предоставит возможность пополнить бомбардирский счёт не раз. Рекомендуем обратить внимание на победу португальцев с форой (-4.5) за коэффициент 1.89.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Лихтенштейн — Португалия 16 ноября 2023 года

У Криштиану Роналду есть важная цель — стать лучшим бомбардиром квалификации Евро-2024. В активе форварда «Аль-Насра» девять мячей, а на первом месте бельгиец Ромелу Лукаку с 10 голами. Есть хороший шанс оформить дубль или даже хет-трик в игре со слабым соперником. Предположим, что Португалия выиграет с разницей в пять мячей.

Ставка: победа Португалии с форой (-4.5) за 1.89.