Германия — Турция. Нагельсман превосходит Флика

Смена наставника пошла на пользу бундестим. К домашнем чемпионату Европы она подойдёт в полной готовности.

18 ноября состоится товарищеский матч Германия — Турция. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.45. Успех турок оценён в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Германия — Турция 18 ноября 2023 года

Аналитики уверены, что матч Германия — Турция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Германия — Турция (18.11.2023)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. 18 ноября состоится товарищеская встреча, в которой померяются силами сборные Германии и Турции. Матч пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Относительно недавно бундестим пережила смену главного тренера. Должность занял Юлиан Нагельсман. Национальная команда досталась ему в плачевном состоянии. В четырёх из пяти последних товарищеских матчей при Ханс-Дитере Флике она проиграла. Другая встреча ознаменовалась ничьей. Последней каплей стало разгромное поражение в игре с Японией (1:4).

Ещё раньше немцы неудачно выступили на групповом этапе чемпионата мира в Катаре. Они набрали столько же очков, сколько Испания, но уступили по дополнительным показателям. «Орлы» победили только Коста-Рику (4:2). Вничью они сыграли с «Красной фурией» (1:1), а уступили Японии (1:2).

Впрочем, отставка Флика произошла не только из-за плохих результатов. Он давал игрокам странные установки и удивлял неожиданными выходками. В Катаре наставник показывал команде видео с гусями и призывал учиться у них сплочённости. Также тренер говорил игрокам много клишированных фраз, сохраняя при этом абсолютно непроницаемое лицо.

Пока что в смене наставника для сборной Германии видятся только плюсы. В последних трёх товарищеских матчах она победила Францию (2:1) и США (3:1), а также сыграла вничью с Мексикой (2:2). Команда стала смотреться на порядок собраннее и мотивированнее.

В предстоящем матче бундестим ждёт хорошая проверка на прочность. Турция не может похвастаться наличием больших резервов. У неё на порядок ниже уровень чемпионата, чем у Германии. Однако списывать со счетов «лунных звёзд» из-за этого определённо не стоит.

За последние несколько лет Турция достигла заметного прогресса. Пусть ей и не удалось квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре, но в отборочном турнире у «лунных звёзд» получилось добраться до полуфинала плей-офф. Дальше их не пустила сборная Португалии (1:3).

Следом турки уверенно выиграли группу в Лиге наций, а также гарантировали себе выход в финальный раунд Евро-2024. В семи матчах квалификации на чемпионат Европы «лунные звёзды» уступили только Хорватии (0:2), а также сыграли вничью с Арменией (1:1). Они расположились на первом месте в турнирной таблице. У идущих следом Уэльса и Хорватии есть матч в запасе, но отрыв слишком велик — шесть очков.

В последних двух встречах в отборочном турнире на Евро-2024 «лунные звёзды» победили Хорватию (1:0) и Латвию (4:0). Примечательно, что в этих матчах руководил ими Винченцо Монтелла, реанимировавший свою карьеру в Турции. Благодаря его стараниям «Адана Демирспор» из аутсайдера превратился в одного из лидеров местной Суперлиги.

Вполне вероятно, что турки навяжут борьбу сборной Германии и сумеют забить гол или два. С результативностью у них всё отлично. В 24 последних матчах во всех официальных турнирах «лунные звёзды» забили 59 мячей, но и пропустили немало — 30. Во встречах с сильными соперниками у них регулярно возникают проблемы оборонительного плана.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.95. Три из четырёх последних очных встреч закончились именно так. В пользу большого количества забитых мячей свидетельствует не только статистика, но и статус матча. Команды не обременены давлением. Они могут спокойно играть в открытый футбол и наигрывать комбинации, которые пригодятся на Евро-2024.

В то же время для бундестим важность победы на порядок выше, чем для турок. В связи с чередой неудач при Флике болельщики ждут от подопечных Нагельсмана не только качественную и красивую игру, но и результат. Учитывая, что матч состоится в Берлине, в то, что они обыграют «лунных звёзд», верится без особого труда.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Германия — Турция 18 ноября 2023 года

У сборной Германии намного лучше глубина и качество состава, чем у Турции. После увольнения Флика она стала больше походить на себя прежнюю. Безусловно, у Нагельсмана впереди ещё очень много работы. Однако первые плоды уже есть. В Берлине немцы наверняка обыграют «лунных звёзд». История очных встреч и статистика предвосхищают их результативную победу. Хотя подопечные Монтеллы наверняка доставят немало проблем бундестим. Есть все основания полагать, что матч получится интересным и насыщенным событиями.

Ставка: победа Германии и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.95.