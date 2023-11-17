Армения — Уэльс. Сперцян и Тикнизян попрощаются с Евро-2024

18 ноября состоится матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Армения — Уэльс. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу валлийцев можно с коэффициентом 1.95. Успех армян оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Армения — Уэльс 18 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Армения — Уэльс не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Армения — Уэльс (18.11.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на чемпионат Европы в Германии. 18 ноября состоится семь встреч 9-го тура отборочного турнира. В самой ранней из них на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване померяются силами сборные Армении и Уэльса.

Армяне очень плохо выступили в квалификации на чемпионат мира в Катаре и Лиге наций. В 16 матчах они одержали только четыре победы, причём все они были добыты в стартовых турах. Также армяне два раза сыграли вничью. За этот период времени они забили только 13 мячей, а пропустили 37.

Смена главного тренера в преддверии чемпионата Европы в Германии подарила надежду на то, что армяне впервые в истории смогут квалифицироваться на крупный турнир. Начали они действительно здорово — в четырёх стартовых турах квалификации проиграли только лидирующей Турции (1:2) и с ней же сыграли вничью (1:1). Победили Уэльс (4:2) и Латвию (2:1).

Александра Петракова хотелось только хвалить. Украинский специалист не побоялся общественного мнения и вызвал в национальную команду Армении ряд футболистов из РПЛ, в частности Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна. Игроки полностью оправдали доверие тренера. Они внесли очень большой вклад в успехи.

Всё бы ничего, но после классного начала последовал уже привычный для Армении спад. В последних двух матчах квалификации на Евро-2024 она уступила Хорватии (0:1) и игравшей с 53-й минуты в меньшинстве Латвии (0:2). Затем в товарищеской встрече проиграла Северной Македонии (1:3). Вследствие этого сборная спустилась на 97-ю позицию в мировом рейтинге.

Сборная Уэльса, в свою очередь, последние несколько лет постепенно прогрессирует под руководством Роберта Пейджа. В отличие от Армении, ей удалось добыть путёвку в финальный раунд ЧМ в Катаре. Не без проблем, но всё же «драконы» заняли второе место на групповом этапе квалификации, в полуфинале победив Австрию (2:1), а в решающем матче обыграв Украину (1:0).

Совсем неудачно выступила сборная Уэльса разве что в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2022 с Англией. Она потерпела разгромное поражение со счётом 0:3. Впрочем, Пейдж быстро сделал выводы и провёл работу над ошибками. В квалификации на Евро-2024 его подопечные смотрятся просто отлично.

В шести матчах валлийцы, помимо Армении, уступили только Турции (0:2). Также они сыграли вничью с Хорватией (1:1). Победили «драконы» дважды Латвию (1:0 и 2:0) и хорватов (2:1). Таким образом, они расположились на втором месте в турнирной таблице и поднялись в мировом рейтинге на 28-ю строчку.

Поставить на победу Уэльса в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Поддержка домашних трибун вряд ли поможет армянам избежать поражения. Да, наибольшие проблемы у них возникают на выезде. Хорватии и Латвии подопечные Петракова уступили в гостях.

Однако ранее армяне проиграли дома Турции. Да и в целом у них наблюдается негативная тенденция — здорово начинать квалификацию на крупные турниры, а затем по ходу отборочных турниров терять всю привлекательность. Безвольное поражение во встрече с игравшей в меньшинстве Латвией — это никуда не годится.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Армения — Уэльс 18 ноября 2023 года

Последние результаты выступлений, а также показатели на дистанции свидетельствуют в пользу поражения армян. Думается, набравшие хороших ход валлийцы отомстят им за поражение в первом матче. В отличие от Петракова, Пейдж уже не первый год возглавляет национальную команду. В победу его подопечных верится больше.

Ставка: победа Уэльса за коэффициент 1.95.