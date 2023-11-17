Франция — Гибралтар. Килиана Мбаппе нельзя критиковать!

18 ноября состоится матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Франция — Гибралтар. Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.01. Шансы гибралтарцев оцениваются в 100. На ничью дают коэффициент 23.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Франция — Гибралтар 18 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Франция — Гибралтар получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 10.0. Гол гибралтарцев оценивается в 4.85. Поставить на «обе забьют» предлагают за 4.85.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Франция — Гибралтар (18.11.2023)

18 ноября в матче 9-го тура квалификации на Евро-2024 Франция на домашнем стадионе «Альянц Ривьера» примет Гибралтар. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

В минувшем туре «трёхцветные» на выезде обыграли Нидерланды со счётом 2:1 и гарантировали себе первое место в группе В. Победу команде принёс дубль Килиана Мбаппе. После шести встреч у подопечных Дидье Дешама в активе 18 очков — они выиграли все матчи!

Нападающий «ПСЖ» в последнее время находится в эпицентре трансферных слухов. Кроме мадридского «Реала», в борьбу за Мбаппе могут включиться «Бавария» и «Ливерпуль». Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель рассказал в интервью, что готов подвезти форварда на велосипеде, если он решит подписать контракт.

Напомним, в текущем сезоне французский нападающий принял участие в 15 матчах во всех соревнованиях и записал в актив 15 забитых мячей и одну результативную передачу. В последней встрече «ПСЖ» Мбаппе сделал хет-трик. Он преодолел спад и находится в отличной форме, что грозит защите Гибралтара крупными неприятностями. Стоит отметить, что Килиан является лучшим бомбардиром сборной в отборе Евро-2024 — забил шесть голов и сделал три ассиста.

Сборной Франции осталось провести в квалификации ЧЕ-2024 две встречи. После матча с Гибралтаром на домашней арене подопечные Дешама через три дня сыграют с Грецией на выезде. У главного тренера «трёхцветных» задача выйти на чемпионат Европы выполнена, поэтому есть хорошая возможность проверить в деле новичков.

На ноябрьские матчи сборной впервые вызван 17-летний полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери. В случае участия футболиста в этих матчах он может стать самым молодым дебютантом сборной Франции с 1914 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в 15 встречах с учётом всех соревнований, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

В минувшем матче квалификации ЧЕ-2024 сборная Гибралтара уступила Ирландии дома со счётом 0:4. Поражение стало шестым для команды в отборе. Подопечные Хулио Сесара Рибаса пока не сумели забить ни одного мяча и занимают последнюю строчку в таблице группы.

Вряд ли сами гибралтарцы всерьёз рассчитывали хотя бы на ничью со столь сильными соперниками. Тем не менее уругвайский специалист не теряет оптимизм и старается настроить команду на борьбу в каждой встрече. Уровень футболистов Гибралтара несопоставим с французами, но в бойцовских качествах им не откажешь.

За примером далеко ходить не нужно — летом 2022 года случилась сенсационная ничья (1:1) с Болгарией в Лиге наций. У Гибралтара гол в актив записал Лиам Уолкер.

В матче первого круга Франция победила со счётом 3:0 на выезде, не реализовав несколько классных голевых моментов. Весьма вероятно, что на домашней арене «трёхцветные» забьют гораздо больше, поскольку оборона соперника допускает грубые ошибки. Рекомендуем обратить внимание на победу Франции с форой (-5.5) за коэффициент 1.96.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Франция — Гибралтар 18 ноября 2023 года

Мбаппе после последней игры «ПСЖ», в которой сделал хет-трик, был жёстко раскритикован главным тренером Луисом Энрике. По словам наставника парижан, он ждал от него большего и состоится разговор на эту тему. В свою очередь, Дидье Дешам поддержал лидера команды. Нападающий наверняка будет мотивирован и докажет забитыми голами свой высокий класс. Защита Гибралтара вряд ли выдержит напор «трёхцветных». Предположим, что Франция победит с форой (-5.5).

Ставка: победа Франции с форой (-5.5) за 1.96.