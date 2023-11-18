Сербия — Болгария. Митрович отпразднует выход на Евро-2024

19 ноября состоится матч 10-го тура группового этапа квалификации на ЧЕ-2024 Сербия – Болгария. Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сербов можно с коэффициентом 1.22. Шансы болгар оценили в 15.0. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Сербия — Болгария 19 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч Сербия – Болгария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют сербы, сыграет коэффициент 1.04. Гол болгар доступен с коэффициентом 2.40. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура квалификации на Евро-2024 Сербия — Болгария (19.11.2023)

Пришло время для заключительного 10-го тура квалификации на Евро-2024. 19 ноября в одном из матчей отбора Сербия на стадионе «Дубочица» будет принимать Болгарию. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Чтобы не зависеть от результата игры между Черногорией и Венгрией, сербам необходимо обыгрывать болгар или как минимум не проиграть, но это задача-минимум. Только так можно будет окончательно решить задачу с участием на ЧЕ-2024. «Белые орлы» занимают второе место в таблице группы G. Сборная набрала 13 очков, отставая от лидирующих венгров на два очка и на столько же опережая отстающих черногорцев.

Из семи матчей квалификации сборная Сербии выиграла только четыре. Она обыграла по два раза Литву (2:0 и 3:1) и Черногорию (2:0 и 3:1). Вничью сербы завершили встречу с Болгарией (1:1). Проиграли подопечные Драгана Стойковича дважды Венгрии (1:2 и 1:2).

Недавно «белые орлы» провели товарищеский матч с Бельгией. Благодаря быстрому голу Карраско уже на второй минуте встречи «красные дьяволы» вышли вперёд и одержали победу – 1:0. К слову, им повезло, но сербы выглядели достойно. Им просто не хватало точности – из 11 ударов в сторону ворот ни один из них не попал в створ.

Под руководством Стойковича работает очень опытный и крепкий состав. Большинство футболистов сборной Сербии являются представителями топовых клубов. Митрович в квалификации забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Он играет за «Аль-Хиляль» Саудовской Аравии, но его мастерство от этого стало только лучше. В текущем розыгрыше Про-Лиги он забил 10 голов и сделал два ассиста.

Получил вызов на ноябрьские матчи даже защитник «Зенита» Страхиня Эракович. Но получит ли он игровое время – вопрос спорный. Несмотря на то что Болгария занимает последнее место в группе отбора, расслабляться в игре с ней нельзя. Нужно быть максимально сосредоточенными и по достоинству оценить возможности соперника.

«Львы» набрали всего три очка в квалификации на ЧЕ-2024. Они сыграли вничью во встречах с Литвой (1:1), Сербией (1:1) и Венгрией (2:2). За всё время болгары пропустили 12 мячей, а забили пять. Три поражения сборная Болгарии потерпела всухую – в играх с Черногорией (0:1), венграми (0:3) и Литвой (0:2).

Если взять во внимание матчи во всех соревнованиях, то безвыигрышная серия «львов» тянется на протяжении 10 игр. особенно плохо стали играть в обороне болгары в последних четырёх встречах, в каждой из которых они пропускали ровно по два мяча. Учитывая то, какая мощная атака у сербов, выбор ставки выглядит очевидным. Предлагаем поставить на то, что Сербия забьёт в обоих таймах за 1.85.

Прогноз и ставки на матч Сербия — Болгария 19 ноября 2023 года

У «белых орлов» не должно возникнуть проблем с болгарами, которые ведут 10-матчевую безвыигрышную серию. В свою очередь, Сербии необходимо брать три очка или как минимум не уступить, чтобы закрыть вопрос с квалификацией на Евро-2024 окончательно. В противном случае многое будет зависеть от другого матча. Когда можно взять ситуацию под свой контроль, нужно действовать. Мы считаем, что сербы выиграют и забьют как минимум по одному голу в каждом из таймов.

Ставка: Сербия забьёт в обоих таймах за 1.85.