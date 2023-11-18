«Вашингтон» – «Коламбус». Александр Овечкин не замечает преград

Россиянин вновь в отличной форме, а его команда сносит почти всех на пути.

19 ноября состоится матч НХЛ «Вашингтон» – «Коламбус». Начало игры — в 3:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» можно с коэффициентом 1.92. Шансы «Блю Джекетс» оценили в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон» – «Коламбус» 19 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Вашингтон» – «Коламбус» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.17. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.53. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 3.85.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» – «Коламбус» (19.11.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 19 ноября 2023, воскресенье. 03:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный сезон НХЛ набрал ход и некоторые команды провели уже по 17 матчей. 19 ноября «Вашингтон» на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» будет принимать «Коламбус». Начало встречи запланировано на 3:30 мск.

«Столичные» начали сезон не так успешно, как от них ожидали. Они занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков. Отставание от лидирующего «Бостона» составляет всего восемь очков. Ещё полно времени, чтобы поменяться местами с «мишками».

«Кэпиталз» в межсезонье сменили тренера. Команду возглавил малоопытный Спенсер Карбери. 42-хлетнему специалисту потребовалось время на то, чтобы навести порядок. Старт регулярного сезона выдался плохим, но в последних семи из девяти встреч «Вашингтон» побеждал, набирая постепенно ход.

За это время «столичные» потерпели поражения во встречах с «Айлендерс» (0:3) и «Флоридой» (3:4 ОТ). Мобедили подопечные Карбери в играх с «Нью-Джерси» (6:4 и 4:2), «Миннесотой» (3:2 ОТ), «Сан Хосе» (3:1), «Коламбусом» (2:1), «Айлендерс» (4:1) и «Вегасом» (3:0). В шести из этих матчей «кэпс» не пропускали более двух шайб.

Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Россиянин уже забил 826 голов, а до знаменитого канадца не хватает 68 шайб. Пока Александр набрал в этом сезоне всего 11 очков, забросив четыре шайбы и отдав семь результативных передач. В целом неплохо, но хочется видеть больше голов от капитана «Вашингтона».

В последней встрече «столичные» выиграли всухую у «Вегаса» со счётом 3:0. Примечательно, что место в воротах занял резервный голкипер «Кэпиталз» Чарли Линдгрен. Американец зацепился за реальный шанс проявить себя и стал ключевой фигурой победы подопечных Спенсера Карбери. Он отразил 35 бросков, не раз выручал во время добиваний и был очень внимателен.

После временного завершения карьеры Никласом Бекстрёмом команда была вынуждена искать срочную замену. Таким образом в центр тренер выдвинул давно подающего большие надежды Коннора Макмайкла. В итоге 22-летний хоккеист стал стабильно приносить пользу и набирать очки. В 14 встречах текущего сезона он набрал семь очков по системе «гол+пас».

«Коламбус» проводит ужасный сезон и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда имеет в активе 12 очков, набранных в 17 встречах. Всего «Блю Джекетс» выиграли четыре матча – у «Рейнджерс» (5:3), «Калгари» (3:1), «Миннесоты» (5:4 ОТ) и «Тампа-Бэй» (4:2).

«Мундиры» проиграли семь последних встреч подряд – очень плохо. Они уступили «Вашингтону» (1:2), «Флориде» (4:5 ОТ), «Далласу» (2:5), «Детройту» (4:5), «Рейнджерс» (3:4 Б), «Питтсбургу» (3:5) и «Аризоне» (2:3). У команды есть огромные проблемы с обороной, но в атаке наблюдаются некоторые сдвиги в положительную сторону. В шести из семи этих встреч «Коламбус» забивал минимум два гола.

За «Блю Джекетс» выступают пять российских хоккеистов, но пока не приносят той помощи, которой от них ожидали. Егор Чинахов за шесть игр забил один гол, а Кирилл Марченко записал в актив девять очков в 15 встречах. Дмитрий Воронков набрал восемь очков в 11 играх. Также за «Коламбус» играет защитник Иван Проворов. Числится в списке хоккеистов клуба травмированный Даниил Тарасов, но он ещё не выходил на лёд за команду в НХЛ в этом сезоне.

«Мундирам» нужны большие перемены и тренер это чувствует. В последней встрече, закончившейся поражением «Аризоне» со счётом 2:3, лидеры нападения Патрик Лайне и Джонни Годро были посажены на скамейку запасных. Произошло это во второй половине третьего периода, после чего они больше не выходили на лёд. К слову, это самые дорогие хоккеисты клуба.

Чего ожидать от матча, в котором одна команда набрала отличный ход и наконец-то решила проблемы, а другая наоборот, продлевает серию поражений и не видит пути для исправления положения. Мы рекомендуем поставить на победу «Кэпиталз» с коэффициентом 1.92. Клуб будет воодушевлён тем, что обыграл в минувшей встрече действующего обладателя Кубка Стэнли.

Прогноз и ставки на матч «Вашингтон» – «Коламбус» 19 ноября 2023 года

«Вашингтон» выиграл семь из девяти последних матчей. В минувшей встрече «столичные» победили «Вегас» со счётом 3:0. Помогли изменения Спенсера Карбери. Тренер научился умело пользоваться имеющимися ресурсами, предоставляет время молодым и амбициозным хоккеистам, получая результат. У «Коламбуса» уже семь поражений подряд и вряд ли серия прервётся. Предлагаем поставить на победу «кэпс» за 1.92.

Ставка: победа «Вашингтона» за 1.92.